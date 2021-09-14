В Нидерландах суд признал таксистов Uber "сотрудниками": компания будет платить им зарплату

В Нидерландах суд признал водителей Uber "сотрудниками". Об этом сообщает издание NOS.nl

Суд признал таксистов Uber "сотрудниками". Фото: EPA-EFE/WILL OLIVER

Иск был подан профсоюзом таксистов FNV, которые были несогласны с подходами компании. В частности, как они утверждают, большинство водителей зарабатывали меньше минимальной заработной платы.

Профсоюз требовал, чтобы компания скорректировала свою политику и платила водителям согласно коллективному трудовому договору для таксистов.

Окружной суд Амстердама постановил своим решением, что водители, которые работают через платформу Uber фактически являются наемными работниками в компании. Соответственно Uber должен нанимать их и выплачивать вознаграждение в соответствии с коллективным договором. В профсоюзе остались удовлетворены решением суда, тогда как топ-руководитель Uber в Северной Европе заявил, что удивлен им.

Представитель Uber сообщил, что компания будет оспаривать решение суда и подаст апелляцию.

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