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В Нидерландах суд признал таксистов Uber "сотрудниками": компания будет платить им зарплату

Uber должен нанимать их и выплачивать вознаграждение в соответствии с коллективным договором

сегодня, 11:45
Автор:

Денис Подставной

В Нидерландах суд признал водителей Uber "сотрудниками". Об этом сообщает издание NOS.nl

В Нидерландах суд признал таксистов Uber "сотрудниками": компания будет платить им зарплату

Суд признал таксистов Uber "сотрудниками". Фото: EPA-EFE/WILL OLIVER

Иск был подан профсоюзом таксистов FNV, которые были несогласны с подходами компании. В частности, как они утверждают, большинство водителей зарабатывали меньше минимальной заработной платы.

Профсоюз требовал, чтобы компания скорректировала свою политику и платила водителям согласно коллективному трудовому договору для таксистов.

Окружной суд Амстердама постановил своим решением, что водители, которые работают через платформу Uber фактически являются наемными работниками в компании. Соответственно Uber должен нанимать их и выплачивать вознаграждение в соответствии с коллективным договором. В профсоюзе остались удовлетворены решением суда, тогда как топ-руководитель Uber в Северной Европе заявил, что удивлен им. 

Представитель Uber сообщил, что компания будет оспаривать решение суда и подаст апелляцию. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что известный предприниматель Илон Маск рассказал, когда на красной планете будет возведен полноценный город. По словам миллиардера, для этого потребуется на протяжение десятилетия создавать ежегодно по одной тысяче двигателей для космических ракет. На саму постройку уйдет еще больше времени. Цена всего города может составлять несколько триллионов долларов. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Европейский суд по правам человека впервые указал то, что владелец страницы в социальной сети несёт ответственность за комментарии, которые оставляют третье лица. Создавая открытую страницу в соцсети, пользователь обязуется следить за содержанием комментариев его "друзей" под своими постами. 




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Источник: https://nos.nl/
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