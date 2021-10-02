В ПриватБанке придумали, как защитить клиентов от мошенников с помощью паспорта

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Хмільовська Інна
В известном в Украине банке ПриватБанке отметили, что номер телефона граждан является финансовым номером. В частности, банк использует его для идентификации. Об этом стало известно из информации, опубликованной на странице банка в Facebook.
ПриватБанк, фото с открытых источников
Для того чтобы защитить номер, нужно обратиться к мобильному оператору и привязать паспорт к SIM-карте.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", ПриватБанк предупреждает украинский о новой мошеннической схеме от их имени. Мошенники создали сайт, при входе на который пользователь сразу же видит большой логотип Приватбанка. Затем сразу же появляется окошко с предложением "Хотите получать доход от национальных ресурсов до 8500 $ ежемесячно?". На это можно ответить "Нет, спасибо" и "Конечно!". Как выяснилось, сайт был зарегистрирован в США неизвестными лицами.
Напомним, ПриватБанк загнал украинку в глухой угол: "Не могу распоряжаться своими средствами".
Также недавно в банке предупредили о приостановлении работы: транзакции, банкоматы, терминалы и приложение не будут работать. Оптимизацию процессинга проводят с целью улучшить работу сервисов банка для удобства клиентов.
Клиентов банка призывают позаботиться о наличных заранее и извиняются за неудобства. И добавляют, что вскоре информация будет и на официальном сайте в течение дня все сервисы банка будут работать в обычном режиме.
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