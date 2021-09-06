В скоростных поездах "Укрзализныци" заработал онлайн-кинотеатр

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Хмільовська Інна
Компания "Укрзализныця" запускает онлайн-кинотеатр в скоростных поездах. Сейчас "Укрзализныця" предлагает просмотр фильмов пассажирам поездов Интерсити+. Об этом сообщили в пресс-службе компании и объяснили украинском, как это будет работать на самом деле.
Поезд "Укрзализныци", фото с открытых источников
Для просмотра более 400 лицензионных фильмов можно использовать собственный гаджет, подключившись к локальной сети непосредственно в вагоне скоростного поезда Интерсити+. Активировать сервис можно по QR-кодом на стикерах, которые размещены на каждом окне поезда. Железнодорожный онлайн-кинотеатр дает возможность просматривать исключительно лицензионные фильмы с качественным украинским дубляжом или на языке оригинала.
Напомним, "Укрзализныця" предлагает выбрать один из вариантов внешнего вида поезда. Украинцам предлагают помочь определиться с цветом ливреи поезда в рамках фирменной стилистики.
Ранее портал "Комментарии" информировал, что "Укрзализныця" предупредила о задержке ряда своих поездов . Она произошла из-за непогоды на территории Украины и технические перебои от первой до пяти часов. В частности, как сообщили в компании-перевозчику, поезд "Одесса-Черновцы" задерживается дольше, пассажирам придется ждать около пяти часов. Отметим, что в августе 2021 компании начали сотрудничать для разработки новых стратегий энергоэффективности "Укрзализныци".
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