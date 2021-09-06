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В скоростных поездах "Укрзализныци" заработал онлайн-кинотеатр

"Укрзализныця" предлагает просмотра фильмов пассажирам поездов Интерсити+

сегодня, 09:50
Автор:

Хмільовська Інна

Компания "Укрзализныця" запускает онлайн-кинотеатр в скоростных поездах. Сейчас "Укрзализныця" предлагает просмотр фильмов пассажирам поездов Интерсити+. Об этом сообщили в пресс-службе компании и объяснили украинском, как это будет работать на самом деле.

В скоростных поездах "Укрзализныци" заработал онлайн-кинотеатр

Поезд "Укрзализныци", фото с открытых источников

"Онлайн-кинотеатр в скоростных поездах всего за 1 грн. С 5 сентября доступ к онлайн-кинотеатра в скоростных поездах Интерсити на платформе SWEET.TV стоить 1 грн. Для просмотра фильмов нужно подключиться к локальной сети непосредственно в вагоне Интерсити. Активировать сервис можно с QR-кодом на стикерах, которые размещены на каждом окне поезда", — говорится в сообщении в соцсети Фейсбук.

Для просмотра более 400 лицензионных фильмов можно использовать собственный гаджет, подключившись к локальной сети непосредственно в вагоне скоростного поезда Интерсити+. Активировать сервис можно по QR-кодом на стикерах, которые размещены на каждом окне поезда. Железнодорожный онлайн-кинотеатр дает возможность просматривать исключительно лицензионные фильмы с качественным украинским дубляжом или на языке оригинала.

Напомним, "Укрзализныця" предлагает выбрать один из вариантов внешнего вида поезда. Украинцам предлагают помочь определиться с цветом ливреи поезда в рамках фирменной стилистики.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что "Укрзализныця" предупредила о задержке ряда своих поездов . Она произошла из-за непогоды на территории Украины и технические перебои от первой до пяти часов. В частности, как сообщили в компании-перевозчику, поезд "Одесса-Черновцы" задерживается дольше, пассажирам придется ждать около пяти часов. Отметим, что в августе 2021 компании начали сотрудничать для разработки новых стратегий энергоэффективности "Укрзализныци".


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Источник: https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/photos/a.1040356695998118/4627791977254554/
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