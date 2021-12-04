В Tinder появится метавселенная с собственной валютой

Для приложения для знакомств Tinder планируют создать метавселенную Tinderverse. Об этом сообщила гендиректор компании Tinder Ренате Нюборг, сообщает Reuters Next. Компания уже тестирует внутреннюю валюту, которой пользователи смогут оплачивать премиальные услуги и получать ее как вознаграждение за хорошее поведение в приложении. "С точки зрения Tinder, метавселенная Tinderverse больше касается стирания границ между офлайн и онлайн", — сказала Нюборг.

Tinder - фото из открытых источников

Справка. Метавселенная – это виртуальное пространство, в котором цифровые версии людей могут общаться, гулять в парках, ходить на концерты, проводить рабочие встречи. Войти в такую ​​вселенную можно с помощью виртуальной (VR) или дополненной (AR) реальности.

Как сообщалось, 28 октября основатель глобальной корпорации Facebook Марк Цукерберг объявил, что компания сменит название на Meta. Теперь она, по словам основателя Facebook, войдет в "следующее цифровое измерение, которое объединяет разрозненные цифровые миры в метавселенную".

Напомним, профили Tinder демонстрируют отчаянную реальность попыток купить дом, поскольку опрос показывает, что жилье — это проблема номер один для молодежи, которая стоит выше Covid. Об этом информирует издание The Guardian. Молодые новозеландцы ищут партнеров для улучшения своих застойных экономических перспектив. По мере того, как жилищный кризис в стране усугубляется, все больше потенциальных покупателей впервые обращаются к Tinder с просьбой о создании союза, который мог бы помочь им в приобретении дом. Данные, предоставленные Tinder для Stuff, показали, что количество пользователей, заявивших в своем профиле, что они ищут партнера для покупки дома, увеличилось более чем вдвое, а именно в 2,6 раза с июня 2020 года по июнь 2021 года. Целый ряд биографий, от шутливых до откровенно транзакционных.

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