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В украинских поездах появится Wi-Fi: где уже можно ловить связь

Пока что новинка будет доступна на одном направлении

сегодня, 13:08
Автор:

Таисия Ерохина

В украинских поездах интернет станет более доступным. "Укрзализныця" запускает пилотный проект по внедрению в поездах Wi-Fi. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

В украинских поездах появится Wi-Fi: где уже можно ловить связь

Фото из открытых источников

Сообщается, что "Укрзализныця" работает над внедрением Wi-Fi-доступа к интернету в пассажирских поездах. Как пояснили в компании, поезда класса "Интерсити+" часто используются как офисы на колесах, поэтому именно в них в первую очередь решили обеспечить качественный доступ к интернету.

Сейчас планируется внедрение Wi-Fi в поездах "Интерсити+" на направлении Киев — Харьков. В "Укрзализныце" говорят, что если эта новинка покажет успех, то Wi-Fi станет доступным для украинцев во всех поездах и направлениях.

Напомним, в Украинской железной дороге призвали украинцев выбирать для путешествий на этой неделе поезда. Пресс-служба ведомства сообщила, что непогода никак не повлияет на движение пассажирских поездов, таким образом ни один из рейсов не отменили и не перенесли.

Несмотря на то, какую погоду спрогнозировали синоптики в Украине, перевозчик называет железную дорогу наиболее безопасным видом транспорта в таких погодных условиях. В УЗ отметили, что в компании приложат всевозможные усилия, чтобы обеспечить достаточное количество пассажирских мест, и в случае необходимости она будет увеличена.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", эксперты туристической отрасли назвали самые красивые и интересные направления для путешествий в 2021 году. Чтобы составить рейтинг самых популярных маршрутов, специалисты провели опрос. Эти места поражают своей красотой и вызывают интерес у туристов.


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Источник: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/535270/
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