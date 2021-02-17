В украинских поездах появится Wi-Fi: где уже можно ловить связь

В украинских поездах интернет станет более доступным. "Укрзализныця" запускает пилотный проект по внедрению в поездах Wi-Fi. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

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Сообщается, что "Укрзализныця" работает над внедрением Wi-Fi-доступа к интернету в пассажирских поездах. Как пояснили в компании, поезда класса "Интерсити+" часто используются как офисы на колесах, поэтому именно в них в первую очередь решили обеспечить качественный доступ к интернету.

Сейчас планируется внедрение Wi-Fi в поездах "Интерсити+" на направлении Киев — Харьков. В "Укрзализныце" говорят, что если эта новинка покажет успех, то Wi-Fi станет доступным для украинцев во всех поездах и направлениях.

Напомним, в Украинской железной дороге призвали украинцев выбирать для путешествий на этой неделе поезда. Пресс-служба ведомства сообщила, что непогода никак не повлияет на движение пассажирских поездов, таким образом ни один из рейсов не отменили и не перенесли.

Несмотря на то, какую погоду спрогнозировали синоптики в Украине, перевозчик называет железную дорогу наиболее безопасным видом транспорта в таких погодных условиях. В УЗ отметили, что в компании приложат всевозможные усилия, чтобы обеспечить достаточное количество пассажирских мест, и в случае необходимости она будет увеличена.

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