Все обвинения в отношении GlobalMoney не имеют доказательств, — Хмельницкий

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Станислав Молчанов
Антимонопольный комитет Украины провел проверку обвинений компании GlobalMoney, которые распространяют в СМИ, и не нашел доказательств работы компании на оккупированных территориях. Это подтвердили и в Главном следственном управлении Нацполиции — "насчет перечисленных уголовных производств, было установлено отсутствие причастности ООО "Глобал Мани" к ним". Об этом в своем блоге написал Председатель Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.
Все обвинения против "ГлобалМани" безосновательные. Фото из открытых источников
Речь идет о решении АМКУ относительно штрафа в размере 68000 гривен, наложенного на ОАО "Айбокс Банк" за распространение недостоверной информации о Global Money.
Хмельницкий подчеркнул, что решение комитета базируется исключительно на фактах и не изменится от громких пикетов, возмутительных звонков или публикаций политологов.
В то же время Председатель Северного межобластного территориального отделения АМКУ посоветовал СМИ и политологам выполнять закон, а не прибегать к пиар заявлений и распространение недостоверной информации.
Ранее в GlobalMoney призвали общественные организации и СМИ не участвовать в атаках недобросовестных конкурентов и не распространять непроверенной информации
Финансовая компания "Глобал Мани" основана в 2009 году, является владельцем первой в Украине лицензии на обслуживание платежей без открытия счета.
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