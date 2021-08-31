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Все обвинения в отношении GlobalMoney не имеют доказательств, — Хмельницкий

При этом конкуренты компании были оштрафованы за распространение недостоверных данных о "ГлобалМани"

сегодня, 10:20
Автор:

Станислав Молчанов

Антимонопольный комитет Украины провел проверку обвинений компании GlobalMoney, которые распространяют в СМИ, и не нашел доказательств работы компании на оккупированных территориях. Это подтвердили и в Главном следственном управлении Нацполиции — "насчет перечисленных уголовных производств, было установлено отсутствие причастности ООО "Глобал Мани" к ним". Об этом в своем блоге написал Председатель Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Все обвинения в отношении GlobalMoney не имеют доказательств, — Хмельницкий

Все обвинения против "ГлобалМани" безосновательные. Фото из открытых источников

"Именно поэтому, в строгом соответствии с законом, оштрафовали другую компанию — конкурента, которая распространяла клевету. Которая нарушила конкурентное законодательство путем распространения ложных, неточных сведений, связанных с деятельностью конкурента — которые нанесли или могли нанести вред деловой репутации субъекта хозяйствования", — отметил Хмельницкий.

Речь идет о решении АМКУ относительно штрафа в размере 68000 гривен, наложенного на ОАО "Айбокс Банк" за распространение недостоверной информации о Global Money.

Хмельницкий подчеркнул, что решение комитета базируется исключительно на фактах и не изменится от громких пикетов, возмутительных звонков или публикаций политологов.

"За время работы в АМКУ я уже начал привыкать к попыткам давить на решение Северного территориального отделения. Были пикеты "ветеранов", были бандитские угрозы в кабинете. Требование всегда был один: "закрыть глаза" на закон. Сегодня в коллекции добавился новый артефакт: обвинения в "поддержке сепаратистов", — утверждает чиновник.

В то же время Председатель Северного межобластного территориального отделения АМКУ посоветовал СМИ и политологам выполнять закон, а не прибегать к пиар заявлений и распространение недостоверной информации.

Ранее в GlobalMoney призвали общественные организации и СМИ не участвовать в атаках недобросовестных конкурентов и не распространять непроверенной информации

Финансовая компания "Глобал Мани" основана в 2009 году, является владельцем первой в Украине лицензии на обслуживание платежей без открытия счета.


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Источник: https://censor.net/ru/blogs/3284848/vdpovd_panu_kuliku_amku_zahischa_zakon_a_ne_grosh_chihos_konkurentv
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