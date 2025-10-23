Warner Bros. Discovery выставила себя на продажу: кто купит медиаимперию с Гарри Поттером и HBO

Американский медиагигант Warner Bros. Discovery (WBD), владеющий такими брендами, как HBO, CNN, Discovery Channel и франшизами "Гарри Поттер" и "Властелин колец", официально объявил о возможности продажи. После этого заявления акции компании выросли на 11%, а рынок ожидает потенциальной "войны ставок" среди медиахолдингов за покупку компании.

Warner Bros. Discovery выставила себя на продажу. Фото из открытых источников

21 октября Warner Bros. Discovery сообщила, что совет директоров начал "обзор стратегических альтернатив", что может включать в себя продажу всей компании, ее разделение на две публичные структуры или другие варианты реструктуризации.

По словам генерального директора Дэвида Заслава, компания получила "многочисленные предложения" от потенциальных покупателей, и совет "оценивает лучший путь для раскрытия полной стоимости активов".

Кто может купить Warner Bros. Discovery

Главными претендентами на покупку WBD называют Netflix, Comcast и Paramount Skydance. Paramount Skydance уже делала попытки купить компанию, но, по сообщениям CNN, предложение было отклонено как "слишком низкое".

Comcast также проявила заинтересованность, особенно в контексте активов, связанных с кабельным телевидением и стримингом. Netflix рассматривает студийную и контентную часть библиотеки Warner Bros., которая включает в себя сотни фильмов, сериалов и всемирно известных брендов.

В настоящее время стоимость компании оценивается примерно в 45 миллиардов долларов. Если продажа состоится, это может стать одним из крупнейших сделок в медиаиндустрии последних лет.

