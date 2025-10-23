logo

Warner Bros. Discovery выставила себя на продажу: кто купит медиаимперию с Гарри Поттером и HBO
Warner Bros. Discovery выставила себя на продажу: кто купит медиаимперию с Гарри Поттером и HBO

Warner Bros. Discovery рассматривает продажу за 45 млрд долларов. Кто главные претенденты и что известно о возможном соглашении.

23 октября 2025, 17:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Американский медиагигант Warner Bros. Discovery (WBD), владеющий такими брендами, как HBO, CNN, Discovery Channel и франшизами "Гарри Поттер" и "Властелин колец", официально объявил о возможности продажи. После этого заявления акции компании выросли на 11%, а рынок ожидает потенциальной "войны ставок" среди медиахолдингов за покупку компании.

Warner Bros. Discovery выставила себя на продажу: кто купит медиаимперию с Гарри Поттером и HBO

Warner Bros. Discovery выставила себя на продажу. Фото из открытых источников

21 октября Warner Bros. Discovery сообщила, что совет директоров начал "обзор стратегических альтернатив", что может включать в себя продажу всей компании, ее разделение на две публичные структуры или другие варианты реструктуризации.

По словам генерального директора Дэвида Заслава, компания получила "многочисленные предложения" от потенциальных покупателей, и совет "оценивает лучший путь для раскрытия полной стоимости активов".

Кто может купить Warner Bros. Discovery

Главными претендентами на покупку WBD называют Netflix, Comcast и Paramount Skydance. Paramount Skydance уже делала попытки купить компанию, но, по сообщениям CNN, предложение было отклонено как "слишком низкое".

Comcast также проявила заинтересованность, особенно в контексте активов, связанных с кабельным телевидением и стримингом. Netflix рассматривает студийную и контентную часть библиотеки Warner Bros., которая включает в себя сотни фильмов, сериалов и всемирно известных брендов.

В настоящее время стоимость компании оценивается примерно в 45 миллиардов долларов. Если продажа состоится, это может стать одним из крупнейших сделок в медиаиндустрии последних лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что HBO Max выходит на рынок Украины. Что известно о запуске и ценах.

Также "Комментарии" писали о самых богатых киностудиях.



