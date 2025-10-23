Warner Bros. Discovery виставила себе на продаж: хто купить медіаімперію з Гаррі Поттером і HBO

Американський медіагігант Warner Bros. Discovery (WBD), який володіє такими брендами, як HBO, CNN, Discovery Channel і франшизами "Гаррі Поттер" та "Володар перснів", офіційно оголосив про можливість продажу. Після цієї заяви акції компанії зросли на 11%, а ринок очікує потенційної "війни ставок" серед медіахолдингів за покупку компанії.

Warner Bros. Discovery виставила себе на продаж. Фото з відкритих джерел

21 жовтня Warner Bros. Discovery повідомила, що рада директорів розпочала "огляд стратегічних альтернатив", що може включати продаж усієї компанії, її поділ на дві публічні структури або інші варіанти реструктуризації.

За словами генерального директора Девіда Заслава, компанія отримала "численні пропозиції" від потенційних покупців, і рада "оцінює найкращий шлях для розкриття повної вартості активів".

Хто може купити Warner Bros. Discovery

Головними претендентами на купівлю WBD називають Netflix, Comcast і Paramount Skydance. Paramount Skydance уже робила спроби купити компанію, але, за повідомленнями CNN, пропозицію було відхилено як "занадто низьку".

Comcast також виявила зацікавленість, особливо в контексті активів, пов’язаних із кабельним телебаченням і стрімінгом. Netflix розглядає студійну та контентну частину, адже бібліотека Warner Bros. включає сотні фільмів, серіалів та всесвітньо відомих брендів.

Наразі вартість компанії оцінюється приблизно у 45 мільярдів доларів. Якщо продаж відбудеться, це може стати однією з найбільших угод у медіаіндустрії останніх років.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що HBO Max виходить на ринок України. Що відомо про запуск і ціни.

Також "Коментарі" писали про найбагатші кіностудії.