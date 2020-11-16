Young. Wine. Style. Молодое Вино от SHABO

Более десяти лет бархатное красное, минеральное белое и модное розовое "разлетаются" буквально за пару месяцев. Позиции лимитированы — менее 9 тысяч бутылок — и попробовать их действительно стоит успеть. Все молодые вина SHABO отличаются приятной легкостью и ненавязчивостью фруктового букета. А в этом году еще и выпущены с уникальными этикетками, для создания которых пригласили молодых художников.





Коллаборации мировых винных домов с художниками популярны не одно столетие. В свое время на винных этикетках появлялись работы Сальвадора Дали, Василия Кандинского, Пабло Пикассо и многих других известных деятелей искусства. Актуален тренд и сейчас.





Но сотрудничество SHABO и художников — не просто удачная маркетинговая идея, это в большей степени социальное мероприятие. Создание новой этикетки для коллекции молодого вина стало одним из шагов в поддержку молодых талантов Одесского художественного колледжа им. М.Б. Грекова. Победительницей, чьи работы украсили Молодые вина-2020, стала Мариам Губенко. В каждой из идей она провела тонкие параллели между вином и женским характером.





"Молодые таланты всегда нуждаются в поддержке, а в сегодняшних реалиях особенно. К тому же, мы искренне уверены, что создание вина – это искусство, поэтому наше сотрудничество со студентами колледжа "Грекова" очень логичный шаг. Это одновременно и наша социальная ответственность, и движение в русле мировых маркетинговых трендов, и возможность для молодого художника заявить о себе на всю страну. Нам очень нравится результат – этот проект еще раз подтверждает, что молодое тоже можно принимать всерьез – будь то идея, человек или вино", — подчеркивает Гиорги Иукуридзе, учредитель компании SHABO.





SHABO Молодое находит общий язык с любым блюдом. Особенность вин этой коллекции в том, что они не проходят процесс выдержки или батонажа. Благодаря чему свежие и ароматные с ярким фруктовым характером готовы к употреблению уже через 1-2 месяца после брожения. Стать обладателем вина нового урожая тоже легко. Его можно заказать в один клик в онлайн магазине.





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