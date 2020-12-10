Попытка захвата завода "Семки": СМИ ожидают беспристрастного решения по переаттестации прокурора Жернового

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Станислав Молчанов
Скандальноизвестный из-за попытки рейдерского захвата предприятия "Семки" сумской прокурор Андрей Жерновий пытается восстановиться на службу.
Представители СМИ, которые исследовали его противоправные действия в отношении украинского производителя "Семки", держат на контроле действия аттестационной комиссии по поводу возможной переаттестации прокурора, которая должна рассмотреть и дать оценку профессиональной компетенции, этике и добродетели Жернового.
Они отметили, что против Жернового продолжается досудебное расследование за совершение уголовного преступления, из-за которого 200 работников предприятия могли потерять рабочие места.
Кроме того, журналисты обратили внимание на тот факт, что коллега Жернового — первый заместитель прокурора области Рубан был уволен решением шестой кадровой комиссии по аттестации прокуроров региональных прокуратур.
Отметим, что заседание аттестационной комиссии состоится 11 декабря, в рамках которой пройдет собеседование с прокурором прокуратуры Сумской области Жерновым А.М.
Фото из открытых источников
Напомним, в ходе дела о рейдерском захвате предприятия ГБР расследует производства по подозрению следователя СБУ В. Прохненко в злоупотреблении властью и служебном подлоге прокуроров А. Жернового и А. Рубана. Аттестационная комиссия Генеральной прокуратуры приняла решение об увольнении из органов прокуратуры первого заместителя прокурора Сумской области А. Рубана.
Как сообщалось, завод "Семки" признан потерпевшим от действий экс-прокурора Рубана. Как оказалось, именно О.Рубан давал письменные незаконные указания суда относительно того, как надо рассматривать дело против "Семок". Следователь СБУ по согласованию с прокурорами внес в представление в суд заведомо ложные факты, квалифицированные как служебный подлог.
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