Самый богатый бизнесмен Украины Ринат Ахметов и его завод "Метинвест" начали производить стальные бункеры для украинских военных. Об этом сообщает информационный портал Bloomberg.

Завод Ахметова начал производить металлические бункеры для военных. Фото из открытых источников

Капсулы производства компании Ахметова можно использовать как тайники во время нападений, превратить в столовые или полевые бани. Один такой боевой бункер стоит около 200 тысяч гривен. Компания украинского бизнесмена уже доставила на передовую 10 таких конструкций бесплатно . В планах выпускать 20 бункеров ежемесячно.

Стальные бункеры можно перевозить по частям и складывать на месте, что позволяет перевозить конструкцию быстро и безопасно. Вес одной детали бункера составляет около 50 кг. Эти хранилища должны выдерживать удар 155 мм снаряда, если будут размещены на 1,5 метра под землей.

Бункерные конструкции производятся на заводе "Метинвест" в Запорожье. Ахметову также принадлежит завод "Азовсталь", превратившийся вместо долговременного сопротивления украинцев.

Ринат Ахметов является самым богатым человеком в Украине и владельцем System Capital Management, крупнейшего промышленного конгломерата страны. Также Ахметов имеет инвестиции в металлургическую, горнодобывающую и энергетическую сферу. По данным издания Bloomberg Billionaires Index, состояние украинского бизнесмена оценено в 5,6 миллиарда долларов.

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