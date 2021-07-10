Аэропорт Борисполь ждет приватизация и тотальное сокращение работников, - эксперт

Самый большой аэропорт Украины готовят отдать в концессию. Об этом в эфире телеканала Прямой рассказала политическая экспертка Александра Решмедилова.

Борисполь могут отдать в концессию. Фото: instagram.com/kbp_airport

"Министерство инфраструктуры объявило о назначении нового гендиректора аэропорта "Борисполь". Им стал Алексей Дубревский, который руководил аэропортом "Запорожье". По этому назначению много вопросов. И связи Дубревского с "ДНР" и подозрение относительно коррупционных схем в Запорожье. Но зачем такие кадры? Это все назначения своих людей для освоения хороших бюджетов. Ведь несколько месяцев назад аэропорт Борисполь получил 270 млн евро кредита от Европейского инвестбанка на развитие инфраструктуры", — отметила экспертка.

Также она добавила, что одной из задач, которое министр инфраструктуры Кубраков ставит Дубревскому — это приватизация аэропорта "Борисполь".

"Дубревский уже был на этом пути в "Запорожье", там в аренду грузовой терминал отдали. Это пошаговая история до полноценной концессии. Но более интересным является аэропорт "Борисполь". В который сейчас вложат средства, а затем его передают в концессию. Под это пойдут конечно тотальные сокращения работников", — пояснила Решмедилова.

Вчера "Комментарии" писали, что со стороны Киева на подъезде к аэропорту "Борисполь" образовались огромные пробки. Водителей предупредили о ситуации на трассе "Киев — Борисполь", где сейчас идут ремонтные работы. Кроме того, в аэропорту "Борисполь" напомнили, что на этой трассе действуют новые ограничения, о чем ранее информировали в патрульной полиции Киева.

Из-за ремонтных работ был перекрыт проезд из Киева в направлении международного аэропорта "Борисполь". Движение транспорта в обе стороны осуществлялось по проезду в направлении Киева. Ограничения на участке трассы "Киев — Харьков — Должанский" введены до 20 августа. С центрального железнодорожного вокзала столицы в международный аэропорт "Борисполь" можно добраться экспрессами "Укрзализныци". Из-за перекрытия автомобильной трассы в Киеве спрос на этот вид транспорта вырос в разы.





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