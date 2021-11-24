Агрессия России: изменится ли курс доллара в Украине и что будет с экономикой

Сейчас курс украинской гривны остается под давлением, но темпы его спада приостановятся. Об этом сообщает УНИАН, обнародовав комментарий начальника отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина.

Курс доллара может возрасти (фото из открытых источников)

Он отметил, что, возможно, рынок повысит волатильность, поэтому курс будет ориентироваться на 27 гривен за доллар. Но сейчас в рыночной среде могут быть колебания, при этом их диапазон будет широким –26,75-27 гривен за доллар.

Вместе с тем курс украинской денежной единицы в эту среду, 24 ноября будет оставаться под давлением в районе отметки 26,9 грн за доллар.

Эксперт отметил, что на негативном фоне новостей о возможности нападения России на нашу страну инвесторы продолжают активно выходить, избавляясь от украинских активов. Только за последние двое суток портфель ОВГЗ нерезидентов уменьшился более чем на 715 млн грн, а начиная с 15 ноября этот отток составляет 3,8 млрд грн. Подешевели украинские еврооблигации. Активно скупают валюту представители спекулятивного капитала и граждане. НБУ сглаживает эти колебания, но у регулятора нет попыток сбить курс и вернуть его на сильные позиции.

Финансист рассказал, что реакция валютного рынка на весть о предоставлении кредита сдержанна и сегодня высокий спрос сохраняется. Он отметил, что МВФ предоставил 699 млн долларов кредита и наша страна должна была его получить еще вчера. До июня следующего года украинские власти рассчитывают на еще несколько траншей.

По мнению Шевчишина, определяющим звеном, оживляющим рынок является наступление выходных в Соединенных Штатах Америки 25-26 ноября. Поэтому нерезиденты и вместе с ними экспортеры и импортеры будут завершать свои финансовые дела. Сейчас это покупка и вывод валюты. Но, именно через выходные, в рыночной среде наступит небольшое затишье. Вместе с тем немалые проплаты, которые получат в четверг владельцы по купонам ОВГЗ, увеличат гривневую ликвидность в рыночной среде и это станет причиной того, что американский доллар пойдет вверх.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что агрессия России нанесла ущерб украинским портам , исчисляемым миллиардами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!