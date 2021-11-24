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Агрессия России: изменится ли курс доллара в Украине и что будет с экономикой

На фоне новостей о возможном вторжении РФ в Украину нерезиденты и инвесторы активно выходят из украинских активов

сегодня, 19:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Сейчас курс украинской гривны остается под давлением, но темпы его спада приостановятся. Об этом сообщает УНИАН, обнародовав комментарий начальника отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина. 

Агрессия России: изменится ли курс доллара в Украине и что будет с экономикой

Курс доллара может возрасти (фото из открытых источников)

Он отметил, что, возможно, рынок повысит волатильность, поэтому курс будет ориентироваться на 27 гривен за доллар. Но сейчас в рыночной среде могут быть колебания, при этом их диапазон будет широким –26,75-27 гривен за доллар.

Вместе с тем курс украинской денежной единицы в эту среду, 24 ноября будет оставаться под давлением в районе отметки 26,9 грн за доллар.

Эксперт отметил, что на негативном фоне новостей о возможности нападения России на нашу страну инвесторы продолжают активно выходить, избавляясь от украинских активов. Только за последние двое суток портфель ОВГЗ нерезидентов уменьшился более чем на 715 млн грн, а начиная с 15 ноября этот отток составляет 3,8 млрд грн. Подешевели украинские еврооблигации. Активно скупают валюту представители спекулятивного капитала и граждане. НБУ сглаживает эти колебания, но у регулятора нет попыток сбить курс и вернуть его на сильные позиции.

Финансист рассказал, что реакция валютного рынка на весть о предоставлении кредита сдержанна и сегодня высокий спрос сохраняется. Он отметил, что МВФ предоставил 699 млн долларов кредита и наша страна должна была его получить еще вчера. До июня следующего года украинские власти рассчитывают на еще несколько траншей.

По мнению Шевчишина, определяющим звеном, оживляющим рынок является наступление выходных в Соединенных Штатах Америки 25-26 ноября. Поэтому нерезиденты и вместе с ними экспортеры и импортеры будут завершать свои финансовые дела. Сейчас это покупка и вывод валюты. Но, именно через выходные, в рыночной среде наступит небольшое затишье. Вместе с тем немалые проплаты, которые получат в четверг владельцы по купонам ОВГЗ, увеличат гривневую ликвидность в рыночной среде и это станет причиной того, что американский доллар пойдет вверх.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что агрессия России нанесла ущерб украинским портам , исчисляемым миллиардами.


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Источник: https://www.unian.ua/economics/finance/zagostrennya-vidnosin-z-rosiyeyu-zminit-kurs-dolara-v-ukrajini-prognoz-novini-ukrajina-11619976.html
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