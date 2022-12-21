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Агроэкспорт из портов Дунайского региона вырос в 42 раза

Объем экспорта масличных и зерновых из портов Дунайского региона составил 6,1 млн тонн, что в 42 раза превышает показатель 2021-го.

сегодня, 23:39
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Автор:

Давиденко Евгения

За январь – ноябрь этого года порты Измаил, Рени, Усть-Дунайск увеличили перевалку почти в три раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Агроэкспорт из портов Дунайского региона вырос в 42 раза

Фото: https://pixabay.com/


За 11 месяцев 2022 года порты Измаил, Рени, Усть-Дунайск обработали 14,5 млн тонн грузов. Таким образом, они продемонстрировали рост объемов грузопереработки в 2,9 раза (294%) по сравнению с январем – ноябрем прошлого года. Наибольшую долю по объемам перевалки занимают продовольственные грузы, отмечают в АМПУ.


Руководитель ГП "АМПУ" Алексей Востриков отметил возможность увеличить перевалку из портов Дунайского региона.


"Несмотря на то, что сегодня порты Измаил, Рени, Усть-Дунайск задействовали почти все имеющиеся мощности для перевалки грузов, потенциал для дальнейшего развития все же есть. А именно: модернизация и обновление инфраструктуры портов, привлечение инвестиций для строительства новых терминалов и дноуглубления", — цитирует слова руководителя пресс-службы АМПУ.


Как известно, Украина испытывает трудности с экспортом агропродукции. Главный способ поступления украинских зерновых на внешние рынки – морской – частично заблокирован из-за агрессии россиян. В рамках "зернового соглашения" разрешен вывоз украинской агропродукции из портов Большой Одессы – Одесса, Черноморск и Южный. Кроме того, Россия намеренно создает препятствия при регистрации судов с украинской агропродукцией на инспекцию. В настоящее время обсуждается возможность открытия второй по значимости торговой гавани страны – Николаевского порта. Кроме того, Украина планирует привлечь инвесторов к развитию Дунайских портов. Для этого Киеву нужны сотни миллионов долларов внешних инвестиций.



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Источник: https://www.uspa.gov.ua/
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