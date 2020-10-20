Ахметов избавил себя от необходимости оплачивать надбавку за "зеленый" тариф", – Кисилевский

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Станислав Молчанов
В сентябре
Хозяйственный суд Киева отклонил иск "Укрэнерго" к
"Д.Трейдинг", который входит в ДТЭК Рината Ахметова, о взыскании 651
млн грн по тарифу за передачу электроэнергии при экспорте. Народный депутат
Дмитрий Кисилевский (Слуга народа) заявил, что это привело к увеличению долгов
перед "зелеными", и теперь ДТЭК Ахметова лоббирует покрытие этих
выплат из бюджета и за счет повышения тарифа для населения. Об этом передает
"БизнесЦензор".
Сообщается, что
три предприятия группы ДТЭК ("Д.Трейдинг", "ДТЭК Западэнерго",
"ДТЭК Павлоградуголь") до июля 2020 года не уплатили
"Укрэнерго" суммарно 1 023 069 705 грн за пользование
государственными сетями.
Другие экспортеры
электроэнергии ("ДЭ Трейдинг", "ЕРУ Трейдинг") заплатили
этот тариф.
Электроэнергия,
экспорт которой решением суда освобожден от оплаты тарифа на передачу и
"зеленого" тарифа, осуществляется из "Острова Бурштынской
ТЭС". Выбросы Бурштынской ТЭС (входит в ДТЭК) составляют около 170 тыс
тонн в год. Это крупнейший загрязнитель на Прикарпатье.
По его словам,
речь идет о "зеленой" электрометаллургии. Согласно поданой
Кисилевским правке, четыре завода получили право быть освобожденными от доплаты
за "зеленый" тариф, так как их уровень выбросов снижен до
минимального. Однако спустя два с половиной месяца после вступления в силу
закона, Кабмин не выполнил своей обязанности по разработке необходимых
подзаконных актов.
Напомним, тарифы
на электроэнергию в Украине могут вырасти.
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