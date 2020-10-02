Акции Shell упали до 25-летнего минимума

Акции компании Shell упали до самого низкого уровня за последние 25 лет. Это произошло на следующий день после объявления о кардинальной трансформации всей компании. Также это продемонстрировало масштаб проблемы, с которой сталкиваются крупнейшие нефтяные компании, убеждая инвесторов в своих зеленых амбициях. Об этом сообщает Bloomberg.



Вместе со своими европейскими коллегами Shell приступает к трансформации, чтобы к середине века стать более экологически чистой компанией с гораздо меньшим количеством активов в нефтяной отрасли. В то время как одни инвесторы приветствуют новое направление, другие сомневаются в правильности ухода в менее прибыльные возобновляемые источники энергии

Акции Shell закрылись в четверг на отметке 907,3 Пенса – самом низком уровне с ноября 1995 года. Его лондонский конкурент BP Plc также упал до 25-летнего минимума за год.

Англо-голландская компания объявила в среду о потере 9000 рабочих мест к концу 2022 года, что, по ее прогнозам, приведет к экономии 2,5 млрд долл. Эти сокращения являются частью более широкой реструктуризации компании, поскольку она стремится сократить выбросы парниковых газов и перейти на более чистую энергетику.

Напомним, цены на нефть снизились.

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