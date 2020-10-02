Акции Shell упали до 25-летнего минимума

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Татьяна Веремеева
Акции компании Shell упали до самого низкого уровня за
последние 25 лет. Это произошло на следующий день после объявления о кардинальной
трансформации всей компании. Также это продемонстрировало масштаб проблемы, с
которой сталкиваются крупнейшие нефтяные компании, убеждая инвесторов в своих
зеленых амбициях. Об этом сообщает Bloomberg.
Вместе со своими европейскими коллегами Shell приступает
к трансформации, чтобы к середине века стать более экологически чистой
компанией с гораздо меньшим количеством активов в нефтяной отрасли. В то время
как одни инвесторы приветствуют новое направление, другие сомневаются в правильности
ухода в менее прибыльные возобновляемые источники энергии
Акции Shell закрылись в четверг на отметке 907,3 Пенса – самом
низком уровне с ноября 1995 года. Его лондонский конкурент BP Plc также упал до
25-летнего минимума за год.
Англо-голландская компания объявила в среду о потере 9000
рабочих мест к концу 2022 года, что, по ее прогнозам, приведет к экономии 2,5 млрд
долл. Эти сокращения являются частью более широкой реструктуризации компании,
поскольку она стремится сократить выбросы парниковых газов и перейти на более
чистую энергетику.
Напомним, цены
на нефть снизились.
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