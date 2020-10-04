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Главная Новости Бизнес экономика Активисты обвинили запорожских депутатов в хищении денег из местного бюджета
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Активисты обвинили запорожских депутатов в хищении денег из местного бюджета

Запорожские активисты рассказали, кто может быть причастен к хищению бюджетных средств

сегодня, 20:08
Автор:

Станислав Молчанов

В Запорожье активисты заявили, что депутаты городского и областного совета под руководством Ярослава Гришина и Михаила Прасола якобы причастны к хищению денег из местного бюджета. По данным издания "112.ua", в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по заявлению ОО "Движение Справедливая Украина", которая обнародовала соответствующие данные.

Активисты обвинили запорожских депутатов в хищении денег из местного бюджета

Адвокат Виталий Мацелюх заявил, что в Запорожье депутаты городского и областного советов якобы злоупотребляли своими должностными обязанностями и получали деньги, которые должны были направить на помощь малоимущим. Мацелюх заявляет, что речь идет о более чем 180 млн грн.

Кроме того, журналисты "5 канала" и активисты ОО "Народная защита" сообщили, что провели расследование и выяснили, что один человек согласно документам мог "получать" выплаты до 44 раз.

Активисты заявляют, что к происходящему в Запорожье может быть причастна ООО "Международная юридическая фирма "Ярослав Гришин и партнеры".

Сейчас продолжается следствие.


Ранее "Комментарии" писали, что общественные организации обнаружили масштабные злоупотребления депутатскими полномочиями в Запорожской области. Отмечается, что в Запорожье и области существует масштабная проблема с хищением средств депутатских фондов. В партии говорят, что коррупционная составляющая возникает из-за того, что на государственном уровне не урегулирован порядок контроля за фактическим получением гражданами средств. При этом вся ответственность за рациональное распоряжение депутатским фондом, который формируется за счет коммунальных средств, лежит исключительно на самих депутатах.


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