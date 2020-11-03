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АМКУ оштрафовал "Ощадбанк" на миллион гривен

Крупный размер штрафа в АМКУ объясняют "отягчающими обстоятельствами"

сегодня, 12:14
Автор:

Сергей Медведев

"Государственный сберегательный банк Украины" получил крупный штраф от Антимонопольного комитета. Об этом сообщает официальный сайт АМКУ. Решение о санкции принимала Временная административная коллегия Комитета.

АМКУ оштрафовал "Ощадбанк" на миллион гривен

Банк решили оштрафовать за  непредоставления информации по требованию государственного уполномоченного Комитета в установленный им срок. Немалая сумма штрафа, которая составляет 1 млн 57 тыс. 865 грн, объясняют отягчающими обстоятельствами.

В ведомстве отмечают, что "Государственный сберегательный банк Украины" не предоставил информацию, которая требовалась Комитетом с целью сбора доказательств и доказательства или опровержения признаков нарушения в виде осуществления концентрации без разрешения органов Комитета.

Сотрудники АМКУ усмотрели в действиях банка признаки сокрытия информации о концентрации структур и соответствующим образом отреагировали. В целом, они также обратились к субъектам хозяйствования с призывом не игнорировать требования Комитета и не навлекать на себя штрафные санкции.

Как сообщал портал "Комментарии", Антимонопольный комитет Украины открыл дело против группы компаний, которые входят в состав Roshen, подозревая их в монополии на рынке производства кондитерской патоки.


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Источник: https://amcu.gov.ua/news/amku-nakladeno-shtraf-na-pat-derzhavnij-oshchadnij-bank-ukrayini-u-rozmiri-1-057-865-griven
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