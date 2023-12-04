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АМКУ предоставил покупателю ГП «Волыньторф» все разрешения на приватизацию

ООО «Агробистандарт» стало победителем аукциона по приватизации ГП «Волыньторф»

сегодня, 18:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО "Агробиостандарт" на приобретение активов государственного предприятия "Волыньторф", включая Маневичский торфозавод. Об этом говорится в соответствующем решении АМКУ.

АМКУ предоставил покупателю ГП «Волыньторф» все разрешения на приватизацию

ГП «Волыньторф» (фото из открытых источников)

Согласно договору купли-продажи, заключенному между Фондом государственного имущества Украины и ООО "Агробиостандарт", после получения разрешения Антимонопольного комитета право собственности на объект приватизации переходит в компанию.


Напомним, 6 октября ООО "Агробистандарт" стало победителем аукциона по приватизации ГП "Волыньторф" со ставкой 212,22 млн грн. Торги прошли на платформе "Прозорро.Продажи".

1 ноября покупатель уплатил цену продажи в полном объеме, учитывая НДС, на общую сумму 254,7 млн. грн.

6 ноября между ООО "Агробиостандарт" и Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Львовской, Закарпатской и Волынской областях заключен договор купли-продажи .

17 ноября ФГИ распространил свою официальную позицию о том, что во время организации и проведения открытого аукциона по продаже ГП "Волыньторф" Фонд действовал исключительно в рамках действующего законодательства.

21 ноября в АО "Прозорро. Продажи"сообщили , что во время проведения аукциона по продаже ГП "Волыньторф" были отсутствуют какие-либо технические сбои, которые могли бы повлиять на объявление торгов и на завершение приватизации в системе.

Справка. ГП "Волыньторф" закончил за I-е полугодие 2023 года с прибылью всего 6,2 млн грн, за предыдущий 2022 — 10,6 млн грн, а в 2020 и 2021 гг. вообще были убыточными.

Предприятие имеет спецразрешения на пользование недрами на месторождениях "Засвети Ситнелюк" и "Сойное".



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