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Аналитики оценили эффективность БЭБ

Бюро экономической безопасности остановило давление на бизнес, но все же остается неэффективным в своей деятельности

сегодня, 21:02
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Автор:

Константин Куликов

Эффективность деятельности Бюро экономической безопасности в текущем году низка, хотя и наблюдаются определенные положительные сдвиги. К таким выводам пришли аналитические центры в результате проведения мониторинга БЭБ. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

Аналитики оценили эффективность БЭБ

Бюро экономической безопасности

Среди основных просчетов в деятельности БЭБ названа непрозрачность, хотя и опубликован Отчет за 2022 год и Результаты работы БЭБ в мае 2023 года. Но, как отмечают эксперты, приведенные в них данные "не коррелируются с официальной статистикой Офиса Генерального прокурора". Еще одной недоработкой является штатная неукомплектованность контролирующего ведомства: численность БЭБ составляет 799 работников из 4 000 необходимых, что составляет лишь 20% от утвержденной численности.


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Среди немногочисленных достижений БЭБ аналитики называют прекращение "террора" белого бизнеса. Вместе с тем, согласно статистике Офиса генпрокурора, количество уголовных правонарушений за пять месяцев 2023 года, выявленных БЭБ, составляет 937. Это выглядит крайне низким показателем, как для настоящей борьбы с экономической преступностью, поскольку средняя сумма установленного ущерба в одном производстве равна 192 тыс. грн. В 2021 году она составляла 655 тыс. грн.

Действительно, согласно недавним опросам, наибольшими проблемами белого бизнеса сейчас является снижение покупательной способности населения, рост цен на сырье, усложненная логистика, нехватка финансирования и доступ к кредитованию. Среди 15 проблем бизнеса – отсутствует давление правоохранителей.

В тоже время давление силовиков увеличилось на "серый" бизнес, "схемники" крайне недовольны таким вниманием к ним. Проверки "серого" бизнеса в 2023 году стали массовыми, в частности, закрыт ряд мощных "черных" производств табачной и алкогольной продукции.

Тем временем, министерство обороны задало всем украинцам три вопроса.

Озвученная просьба от Зеленского: "Так Путину и передайте".

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