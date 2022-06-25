Антимонопольная политика в Украине: при каких условиях будет результат

Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015—2019) в ходе дискуссии рассказала, на чем должна основываться антимонопольная политика в Украине и какие реформы нужно провести для налаживания конкуренции на рынках.

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По ее мнению, антимонопольная политика — это прежде всего защита демократии, когда нет "королей" на рынках и "королей" у власти, это защита национальной безопасности, это конкурентоспособность и влияние страны на международной арене, качественная продукция, рабочие места, уменьшение миграции, нормальные цены и экономическая стабильность, а значит инвестиционная привлекательность.



Монополии "закрывают" рынок в капсулу времени, как видно по той же россии — что такое присутствие олигархов и монополизм. Пока же, говорит эксперт, в Украине антимонопольная политика не эффективна. АМКУ (Антимонопольный комитет) должен защищать развитие, способствовать экономической конкуренции и обеспечивать постоянство экономической политики.

Три кита антимонопольной политики это: независимость, способность выполнять свои функции, вовлеченность общества.

Независимость АМКУ означает не только необходимость налаживания системы назначения и смены руководства комитета. Она оставляет желать лучшего, говорит Агия Загребельская и добавляет, что последние семь лет ни один член комитета не досидел свой срок до конца. Второе условие – это финансовая и политическая независимость. С этим тоже проблема. АМКУ должен получать средства на расходы на проведение экспертиз, привлечение независимых экспертов или компаний. В последнее десятилетие АМКУ не получало такого финансирования. В то время как за границей это обычная практика.

Что касается политической независимости, то эксперт добавляет, что пока политики руководят конкурентным ведомством, они будут вредить конкуренции.

АМКУ не хватает полномочий. Ведь правонарушения в антитрастовой политике совершаются именно компаниями-гигантами, обладающими значительным штатом юристов и собственной службы безопасности. Естественно, еще нужна судебная реформа. К примеру, говорит Агия Загребельская, Окружной административный суд Киева может заблокировать расследование АМКУ. А через год без проведения расследования все наработанные материалы уже бесполезны. Поэтому без судебной реформы антимонопольная не сработает.

По поводу роли общества в антимонопольной политике, наши люди не ощущают на себе результатов антимонопольной политики, добавляет эксперт. Если в США тысячи потребителей собираются с коллективным иском против нарушителя и идут в суд, чтобы взыскать ущерб с монополиста, то у нас нет таких прецедентов.

В США потребители могут получить компенсацию израсходованных средств в трехкратном объеме. Там существует целая отрасль юристов, представляющих интересы потерпевших на условиях "гонорара успеха". В Украине этой инфраструктуры нет вообще. На украинском антитрастовом юридическом рынке более 90% выступают в защиту нарушителей. Компаний, которые защищают потребителей, нет, потому что на этом не заработаешь денег.

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