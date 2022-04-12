АО "Укргаздобыча" в условиях войны подрывает топливный рынок и манипулирует ценами на бензин, — Голобуцкий

Государственное АО "Укргаздобыча" в одностороннем порядке отказалось выполнять контракты на поставку топлива автозаправочным станциям и манипулирует ценами, что приведет к подорожанию бензина в розничной продаже. Как сообщают "Комментарии", об этом пишут Українські новини со ссылкой на заявление политэксперта Алексея Голобуцкого в Фейсбуке.

АО "Укргаздобыча" - фото из открытых источников

Еще с 1 февраля 2022 года "Укргаздобыча" проводила тендеры по продаже бензинов. Большинство главных АЗС Украины стали победителями торгов на поставку бензина марки А-92 с поправкой в минус 22$ на 1 тонну. В марте эти сети получили только часть топлива, аргументировав это необходимостью обеспечивать потребности ВСУ. Отмечается, что по февральским контрактам бензин в полном объеме не отгрузили сетям "Манго", "КЛО", "Автотранс", "СВГ", "БРСМ", "Нафтек".

6 апреля "Укргаздобыча" сообщила, что отгрузка по заключенным в феврале контрактам не произойдет. При этом 7 апреля в 14:00 "Укргаздобыча" объявила новые торги, выставив на продажу объем 2200 тонн с отгрузкой до 30 апреля. Стартовая поправка на А-92 при этом ощутимо выросла до 200$. В результате сети были вынуждены купить топливо на более дорогое на $230-239, что составляет 6 грн. за 1 литр.

"То есть АО "Укргаздобыча" просто решило не выполнять своих обязательств. Вместе с тем компания попыталась перепродать все тот же объем топлива по более высокой цене, дороже как минимум на $230. В условиях военного времени это неприемлемо и может расцениваться как диверсия против экономики страны", – отметил политексперт Голобуцкий.

По словам эксперта, в результате политики "Укргаздобычи" цены на заправочных стелах уже повысились. Это нивелировало шаги Кабинета Министров по поводу запрета роста цен для населения.

"Правительство пошло навстречу людям, отменило акциз и уменьшило НДС, чтобы сдержать рост цен на горючее и вернуть их к привычному уровню. В это же время "Укргаздобыча" берет и умножает эти усилия на ноль. Я не знаю, чем может быть продиктована такая позиция, кроме желания нажиться на войне", – заявил Голобуцкий.

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