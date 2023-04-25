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Арестована доля Оксаны Марченко в еще одном металлургическом предприятии

Она принадлежала Оксане Марченко через оффшоры

25 апреля 2023, 11:16
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Автор:

Константин Куликов

По материалам СБУ арестованы активы Оксаны Марченко в АО "Запорожский завод ферросплавов" более чем на 1 млрд грн. Решение суда касается 13,7% акций предприятия, которыми супруга Медведчука владеет через четыре оффшорных компании. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы СБУ.  

Арестована доля Оксаны Марченко в еще одном металлургическом предприятии

Оксане Марченко принадлежит доля в ЗЗФ

Запорожский завод ферросплавов — монопольный производитель металлического марганца в Украине и входит в список крупнейших металлургических компаний в Европе. Арест активов обезопасит их от продажи или перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу государства.  


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Напомним, ранее благодаря СБУ было арестовано имущество Оксаны Марченко на общую сумму более 6 млрд грн. В частности, арестовали ее долю в заводе "Днепроспецсталь" и гостиницу в Карпатах.  

Мероприятия проводились в рамках уголовного производства по подозрению супруги Медведчука в финансировании российских оккупационных группировок.  

В феврале этого года следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).  

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Тем временем, на фронте появились модернизированные российские танки.

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