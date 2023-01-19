АРМА инвестировало больше всего с начала войны средств в военные облигации

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) вложило в военные облигации наибольшую с начала широкомасштабного вторжения в РФ сумму — 370 миллионов гривен. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу ведомства.



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Согласно сообщению, инвестированные средства были выручены на торгах арестованного аммиака российского происхождения. Сообщается, что партия аммиака в объеме 10 тысяч тонн была продана на аукционе еще в ноябре прошлого года. В ходе торгов начальная цена выросла на 26%, то есть на 77 млн гривен.





"Несмотря на обремененность актива арестом и необходимость уплаты покупателем НДС и других расходов, существенный рост начальной цены аммиака стал следствием высокой конкуренции ценовых предложений от участников рынка", — отметили в АРМА.





Также сообщается, что это пятая покупка Агентством облигации внутреннего государственного займа, цель которой — финансировать военные нужды страны. По словам руководителя Агентства Дмитрия Жоравовича, реализация арестованного имущества позволяет быстро и в значительных объемах направлять средства непосредственно на оборонные нужды государства.





Чиновник добавил, что ведомство работает над законодательным усовершенствованием продаж, "поскольку увеличение конкуренции и, как следствие, цены реализации имущества позволит перечислять больше средств для Сил обороны".





В целом путем покупки правительственных облигаций АРМА перечислило в бюджет свыше 1,2 миллиарда гривен, а также свыше 300 млн гривен без инвестирования в ценные бумаги Минфина.





Ранее мы писали, что НБУ призвал международные банки выйти из российского рынка. В частности, регулятор обращался в международные банки Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole, с просьбой покинуть рынок России и Беларуси.

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