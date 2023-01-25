АРМА превзошла себя: разыскало активов на 60 млрд гривен

В указанную сумму входят денежные средства, ценные бумаги и доли в уставных капиталах, сообщает пресс-служба АРМА, передают "Комментарии".

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Вместе с тем, специалисты ведомства обнаружили и разыскали около 198 тысяч единиц имущества, в том числе 28 авиационного транспорта, 150 морских и речных судов, более 15 тысяч объектов жилой и нежилой недвижимости, а также земельные участки, сельскохозяйственную технику, автомобильный, трубопроводный транспорт.





"На разысканные активы в дальнейшем может быть наложен арест, передан в управление АРМА и конфискован в пользу государства", — говорится в сообщении.





В ведомстве уточнили, что за прошлый год проработали около семи тысяч обращений от правоохранителей и Министерства юстиции по выявлению и розыску активов в Украине и за рубежом. Это "рекордный показатель по сравнению с предыдущими годами".

Так, за предыдущий год агентством было проработано более 3,5 тысячи обращений, что на 40% больше, чем в течение 2020 года.

За 2021 год АРМА разыскало доли в уставных капиталах общей стоимостью около 7,7 млрд гривен, ценные бумаги – более чем на 158 млн гривен и денежные средства – почти на 1,1 млрд в гривневом эквиваленте, а также около 25 тысяч единиц движимого и недвижимого имущества.





В ведомстве подчеркнули, что кроме информации о факте и местонахождении вероятно преступных активов, АРМА предоставляет правоохранителям данные по истории приобретения активов и связанные финансовые транзакции, данные о связанных лицах, которые могут быть причастны к правонарушениям, а также информацию об установленных фактах иных правонарушений, о которых не указано в запросах правоохранительных структур. Эти данные могут приобщаться к материалам следствия в виде доказательной базы.





Как известно, в госбюджете-2022 на АРМА было заложено около 233 млн гривен.









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