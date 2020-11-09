Аудит Украины: почему власть не использует весь экономический потенциал страны

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Татьяна Веремеева
Во время презентации экономического аудита страны и векторов
развития до 2030 года, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что
инвестиционный потенциал Украины составляет 63 млрд долларов. В то же время
экономические потери нашей страны из-за неиспользованного экономического
потенциала якобы составляют триллион долларов за последние 10 лет. Насколько
достоверны заявления и делала ли хоть что-то новая власть для того, чтобы
изменить ситуацию – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.
Экономика как наука не отличается математической строгостью, а
расчеты в политике – вещь поразительно гибкая, подчеркивает старший аналитик по
налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав
Черкашин.
"Если первая цифра (инвестиционный потенциал, составляющий 63 млрд
долларов), с учетом перспектив национального рынка земли и большой
приватизации, вызывает легкую степень доверия, то вторая цифра, в силу
значительности суммы и временного интервала, весьма зыбка и эфемерна. Для наглядности,
суммарный объем ВВП Украины за последние 10 лет не превышает 1,4 трлн долл. Для
того чтобы достичь озвученного показателя (+1 трлн долл), рост экономики должен
был составить около 70%. Ни одна страна мира не смогла демонстрировать подобную
динамику так долго. В отдельные годы – да, но не 10 лет подряд", – поясняет
эксперт.
По мнению Вячеслава Черкашина, новая власть ничего не сделала,
чтобы как-то изменить ситуацию. Да и не могла сделать, уверен он.
"Окно возможностей было слишком коротким – вторая половина 2019
года. Потом политическая турбулентность начала текущего года, а затем пандемия коронавируса
привели экономику Украины в состояние выживания, в котором она остается до
сих пор", – резюмирует аналитик.
Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических
наук Геннадий Рябцев обращает внимание, что на протяжении последнего
десятилетия власть вместо того, чтобы решать проблемы, заявляет об их наличии и
рассказывает о перспективах их решения.
"Те оценки, которые произведены, представляют интерес с точки
зрения экономической науки. Однако потенциал – это категория не материальная.
Наличие потенциала не означает, что он будет реализован. Для этого необходимо
предпринимать конкретные действия", – подчеркивает эксперт.
Он напоминает, что
последние 30 лет идет речь о важности транзитного потенциала Украины. Но
сегодня очевидно, что этого потенциала у нас больше нет.
"Последние 7 лет говорится о возможности обеспечения газовой
независимости Украины путем использования газового потенциала. При этом объемы
добычи газа не увеличиваются. И перспектив увеличения не просматривается, –
продолжает Геннадий Рябцев. – Можно сколь угодно долго говорить о потенциале,
но не имея реальных путей его реализации, мы ничего не добьемся".
Смущает эксперта и то, что документ, представленный
правительством, имеет название "векторы".
"Это не концепция, не стратегия, а нечто неопределенное. Более
того, я не представляю, как страна может одновременно двигаться по 30 разным
векторам, – говорит Геннадий Рябцев. – Безусловно, представленный документ
может произвести глубокое впечатление на дилетантов обилием цифр и правильных
слов, но с точки зрения формирования и реализации государственной политики – этот
документ не более чем информирование общественности о том, что Украина может
быть успешной. Может, но почему-то так и не стала".
Ранее "Комментарии" писали, что эксперты посоветовали премьеру меньше заниматься ретроспективой и больше современным состоянием экономики, отчитываясь за свою фактически выполненную работу.
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