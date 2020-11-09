Аудит Украины: почему власть не использует весь экономический потенциал страны

Во время презентации экономического аудита страны и векторов развития до 2030 года, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что инвестиционный потенциал Украины составляет 63 млрд долларов. В то же время экономические потери нашей страны из-за неиспользованного экономического потенциала якобы составляют триллион долларов за последние 10 лет. Насколько достоверны заявления и делала ли хоть что-то новая власть для того, чтобы изменить ситуацию – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.



Что делает власть

Экономика как наука не отличается математической строгостью, а расчеты в политике – вещь поразительно гибкая, подчеркивает старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин.

"Если первая цифра (инвестиционный потенциал, составляющий 63 млрд долларов), с учетом перспектив национального рынка земли и большой приватизации, вызывает легкую степень доверия, то вторая цифра, в силу значительности суммы и временного интервала, весьма зыбка и эфемерна. Для наглядности, суммарный объем ВВП Украины за последние 10 лет не превышает 1,4 трлн долл. Для того чтобы достичь озвученного показателя (+1 трлн долл), рост экономики должен был составить около 70%. Ни одна страна мира не смогла демонстрировать подобную динамику так долго. В отдельные годы – да, но не 10 лет подряд", – поясняет эксперт.

По мнению Вячеслава Черкашина, новая власть ничего не сделала, чтобы как-то изменить ситуацию. Да и не могла сделать, уверен он.

"Окно возможностей было слишком коротким – вторая половина 2019 года. Потом политическая турбулентность начала текущего года, а затем пандемия коронавируса привели экономику Украины в состояние выживания, в котором она остается до сих пор", – резюмирует аналитик.

Ничего, кроме разговоров о перспективах

Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук Геннадий Рябцев обращает внимание, что на протяжении последнего десятилетия власть вместо того, чтобы решать проблемы, заявляет об их наличии и рассказывает о перспективах их решения.

"Те оценки, которые произведены, представляют интерес с точки зрения экономической науки. Однако потенциал – это категория не материальная. Наличие потенциала не означает, что он будет реализован. Для этого необходимо предпринимать конкретные действия", – подчеркивает эксперт.

Он напоминает, что последние 30 лет идет речь о важности транзитного потенциала Украины. Но сегодня очевидно, что этого потенциала у нас больше нет.

"Последние 7 лет говорится о возможности обеспечения газовой независимости Украины путем использования газового потенциала. При этом объемы добычи газа не увеличиваются. И перспектив увеличения не просматривается, – продолжает Геннадий Рябцев. – Можно сколь угодно долго говорить о потенциале, но не имея реальных путей его реализации, мы ничего не добьемся".

Смущает эксперта и то, что документ, представленный правительством, имеет название "векторы".

"Это не концепция, не стратегия, а нечто неопределенное. Более того, я не представляю, как страна может одновременно двигаться по 30 разным векторам, – говорит Геннадий Рябцев. – Безусловно, представленный документ может произвести глубокое впечатление на дилетантов обилием цифр и правильных слов, но с точки зрения формирования и реализации государственной политики – этот документ не более чем информирование общественности о том, что Украина может быть успешной. Может, но почему-то так и не стала".

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты посоветовали премьеру меньше заниматься ретроспективой и больше современным состоянием экономики, отчитываясь за свою фактически выполненную работу.

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