Авторынок в Украине: какая ситуация на рынке и какие прогнозы

По данным Укравтопрома, в июне на украинском рынке новых легковых автомобилей продали 2,9 тыс. машин, по сравнению с предыдущим месяцем объем продаж вырос на 14%, но это на 67% меньше, чем в прошлом году. Какие прогнозы развития авторынка после возврата пошлины и налогообложения НДС на импортные товары и растаможки авто с 1 июля? Вырастет ли в ближайшие годы спрос на электроавтомобили? Об этом рассказали эксперты.

Финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий говорит, что есть ряд причин, которые могут объяснить значительное уменьшение спроса на новые автомобили внутри страны по сравнению с показателями прошлого года.

"Безусловно, самая главная причина — это начало полномасштабной войны РФ против Украины, которая привела к существенному сокращению бизнес-активности в государстве, а соответственно значительно снизилась платежеспособность граждан. Еще одной причиной, также производной от войны, — это кратное подорожание автомобильного горючего и его дефицит, который до сих пор полностью не урегулирован. Не менее важной причиной уменьшения спроса на новые автомобили внутри страны была до недавнего времени работающая возможность беспошлинного ввоза подержанных автомобилей без уплаты каких-либо таможенных пошлин и налогов (кроме пенсионного взноса). То есть для граждан гораздо привлекательнее было завезти авто из-за границы без налогов и выстоять при этом многокилометровую очередь на границе, чем переплачивать за покупку нового автомобиля сразу в Украине, импортированного до этого с уплатой всех обязательных платежей в госбюджет", — отмечает эксперт.

После возврата налогообложения и таможенных платежей за ввоз подержанных авто, по мнению обозревателя, значительно снизится спрос на такие автомобили по сравнению с показателями прошлых месяцев.

"Однако, к сожалению, это значительно не приведет к оживлению внутреннего автомобильного рынка, поскольку, во-первых, актуальна проблема низкой платежеспособности граждан, а во-вторых, все еще остаются большие риски повреждения авто из-за рисков войны, которые многие страховые компании страховать не имеют большого желания. Что касается электрокаров, то уверен, что за ними будущее и спрос на них среди украинцев будет только расти. Этому будет способствовать желание избежать проблем дефицита и удорожания горючего, а также остается законодательная возможность ввозить электроавтомобили из-за границы без уплаты налогов и таможенных платежей, что увеличивает выгодность покупки такого варианта по сравнению с классическими автомобилями ", – добавляет Богдан Слуцкий.

Александр Морщавка говорит, что сейчас, несмотря на военное время, спрос на новые автомобили стабилен. Впрочем, стремительное падение продаж, если сравнивать с прошлым годом, вполне логично.

"Доходы населения из-за войны сокращаются. Впрочем, потребность в легковушках — высока. Расходы на собственный транспорт для многих сейчас в приоритете, потому что может помочь переместиться в более безопасное место. Рынок новых машин последние несколько месяцев притормозил и из-за беспошлинного оформления авто на еврономерах. Так называемые "евробляхи" сбили спрос на иномарки с конвейера. Впрочем, понятно, что таможенные взыскания необходимо было возвращать ради бюджетных доходов. С другой стороны отмена "нулевого" акциза "заморозит" импорт подержанных авто из-за границы и приведет к повышению цен на новый транспорт в Украине", – объясняет эксперт.

По мнению Александра Морщавки, пока невозможно дать точный прогноз по электрокарам, но электрические средства передвижения завоевывают рынок.



"По поводу электромобилей — я бы воздержался от прогноза. Разумеется — это перспективный рынок как со стороны дефицитных нефтепродуктов, так и со стороны их экологичности. Но пока в условиях обвала доходов — это не массовая покупка. С электротранспорта уже сейчас безумный спрос на электросамокаты и электровелосипеды", – говорит он.

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