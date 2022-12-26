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Банки объединились в Power Banking для работы в условиях блекаута: какие услуги доступны

Национальный банк вместе с системно важными банками Украины разработали решение для бесперебойного предоставления финуслуг.

сегодня, 12:18
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Автор:

Давиденко Евгения

Power Banking – это общая сеть отделений банков по всей Украине, которые будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в условиях энергетического коллапса. Отделения объединенной сети обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал, сообщает пресс-служба регулятора.

Банки объединились в Power Banking для работы в условиях блекаута: какие услуги доступны

Фото: https://pixabay.com/


"Общая банковская сеть – это уникальный проект и пример консолидации и партнерства банков Украины. Ведь они согласились выбрать не конкуренцию, а ежедневную координацию и обмен опытом, чтобы мы вместе эффективно противостояли вызовам войны", – цитирует пресс-служба слова председателя Национального банка Андрея Пышного.


Согласно сообщению, по состоянию на сегодняшний день Power Banking базируется на сети отделений 14 системно важных банков, и открыта к присоединению других участников банковского рынка. В общей сложности уже более тысячи отделений во всех регионах страны дополнительно оснащены для работы в условиях отсутствия электроснабжения.


В целом, в условиях блекаута в отделениях сети для всех клиентов будет доступен определенный перечень неотложных банковских услуг, а именно:

  • получение наличных денег (в банкоматах или в кассе);

  • платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания);

  • обмен валют (при наличии наличной валюты в кассе);

  • консультации менеджеров по финансовым вопросам.

“В отделениях сети Power Banking введен банкоматный национальный роуминг. Его цель – предоставить украинцам возможность в банкомате любого банка сети снять увеличенную сумму наличных средств, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса”, — говорится в сообщении НБУ.

При этом карта отделений сети финучреждений регулярно обновляется.

Ранее мы писали , что НБУ решил повысить нормативы обязательного резервирования по средствам по требованию и средствам на текущих счетах банков с 11 января.



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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/za-initsiativi-natsionalnogo-banku-stvorena-spilna-bankivska-mereja-power-banking-yaka-pratsyuvatime-navit-v-umovah-blekautu
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