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Главная Новости Бизнес экономика Байден взялся за «Северный поток-2»: на что может пойти Германия
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Байден взялся за «Северный поток-2»: на что может пойти Германия

Эксперты рассказали, как в этой ситуации действовать Украине

сегодня, 12:46
Автор:

Таисия Ерохина

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников сообщила, что администрация США во главе с президентом Джо Байденом начала переговоры с руководством Германии с целью определить будущее проекта "Северный поток-2". "Комментарии" спросили у экспертов о том, что происходит, могут ли договориться и как должна действовать Украина.

Байден взялся за «Северный поток-2»: на что может пойти Германия

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Некоторые представители немецкой стороны, заинтересованные в данном проекте, выступают за его завершение"

Эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии Сила и Честь" Олег Белоколос напоминает, что магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море, известный под названием "Северный поток-2" (СП-2), вследствие жесткой позиции республиканской Администрации уже в прошлом году столкнулся с серьезными проблемами.

"С необходимостью найти надежный трубоукладчик, отсутствием компании, которая может предоставить страховку, поскольку серьезные игроки на рынке опасаются негативной реакции со стороны США, с сертификацией газопровода. В прессе сообщалось, что норвежская компания-сертификатор Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) отказалась сотрудничать с "Северным потоком-2" под угрозой американских санкций. Также стало известно, что швейцарская компания Zurich Insurance Group отказалась оказывать услуги по страхованию этого проекта", — отмечает Олег Белоколос.

Всё это вместе со снижением уровня потребления на европейском рынке газа и началом поставки в Европу сжиженного природного газа (СПГ) из США поставило амбициозный геополитический российский проект по угрозу, подчеркивает эксперт.

"В то же время, некоторые представители немецкой стороны, заинтересованные в данном проекте, выступают за его завершение. Надеясь на более благосклонное отношение Администрации демократа Байдена, они пытаются выйти на какой-то компромисс. В этом и суть возможных контактов представителей США и ФРГ", — поясняет Олег Белоколос.

По его словам, пока неизвестно, удастся ли сторонам договориться – после ряда громких заявлений новая Администрация США делает лишь первые конкретные внешнеполитические шаги.

"Однако Белый дом не может не принимать во внимание достаточно сильную оппозицию проекту "Северный поток-2" в Конгрессе США. И критическое отношение к нему некоторых стран Восточной Европы, обеспокоенных возможным усилением влияния Кремля в Европе", — отмечает эксперт.

"Германия на данном этапе сама не готова отказаться от достройки СП-2"

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей подчеркивает, что Германия на данном этапе сама не готова отказаться от достройки СП-2. Пойти на это, по мнению эксперта, она может только под давлением санкций США.

"В отличие от Трампа, который легко шел на конфликт с Европой, нынешняя администрация в Белом доме более аккуратно относится к чувствам своих немецких партнеров в ЕС. И, судя по "сливам" в СМИ, Германия уже работает с новой командой и лоббирует  перед ними продолжение строительства российского газопровода", — отмечает Игорь Соловей.

Он считает, что успешность таких их усилий будет зависеть от многих факторов.

"От ситуации внутри США: какой подход и какие лоббисты победят. От ситуации в Германии – ведь во внутренней политике ФРГ набирают вес силы, которые выступают против СП-2. И этот фактор может стать важной частью избирательной кампании. Не исключено, что они могут и победить, — размышляет руководитель "Агентства международных исследований". — А также немало зависит от самой Украины. Будут ли украинские власти во главе с президентом Зеленским всерьез заниматься этой проблемой, или пустят на самотек".

Напомним, США могут снять санкции с "Северного потока-2": Байден назвал условие.


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Обусуждения

Макс

сегодня, 14:25

Честно говоря, мне не понятны действия США по поводу "Северного потока 2". Ведь именно России выгоден вариант закрытия этого транзитного потока , поскольку Россия почти не вкладывала свои деньги на трубопровод по Балтийскому, а участвует в "Северном потоке 2" трубопроводом на своей территории из Ямала до Балтийского моря . Т.е. не ввод в действие этого транзитного трубопровода в Балтийском море усугубит положение европейских стран с поставкой природного газа, ведь норвежского газа осталось на считанные годы. А Россия провела трубопровод по своей территории, подключила Белоруссию и создала условия поставок газа в ЕС через Польшу, а не через Украину. Кроме того, доставка газа до Балтийского моря около 4-х тысяч км и даже стоимость доставки в 1 доллар на 100 км ложится на себестоимость газа 4000 км /100 *1= 40 долларов и при цене продажи в 100 долларов до стоимости добычи в 30 долларов за тысячу кубов - прибыльность 1000 кубов составит всего 30 долларов, а 50 миллиардов кубов прибыльность окажется на уровне 5 миллиардов долларов . В то же время, использование газа для внутреннего потребления по новым внутренним газопроводам принесет прибыльность в два раза больше. А если учесть , что из этого природного газа можно не только современные автомасла производить, но и другие органические товары, - России вообще этот "Северный поток 2" был создан в ущерб экономике России и только для удаления из рынка транзита газа Украины. Но ведь и раньше, и сейчас, когда Украина закрывает Указом Президента Украины 3- и телеканала, четко в указах Президента Украины оповещая мир о России- как о воюющей стороне и оккупанте, занявшем незаконно территории Украины - у России с Украиной возникают форс- мажорные обстоятельства на прекращение действия всех договорных обязательств. Путин и украинская власть умышленно создают ситуацию накаливания отношений Украины и России, чтобы потом одним махом лишить Украину и газа, и нефти, и твелов, и угля для черной металлургии и тепловых электростанций. А Донбасс превратить в форпост новых нецентрализованных отношений между Донбассом и областными громадами юго-востока Украины. В наших генах столь добра- Сколько нет и шишек - Мы татары от бедра , А поляки выше. Где-то то, что между ног Дал нам брат российский И поэтому он смог быть нам самый близкий. Жаль, что избранный народ В генах не имеем - От того наш славны род Править не умеем. Два процента в Украине Только лишь евреев - Не хватает очень ныне Умных Моисеев. От того во власти нашей Где-то да прорвется В безрассудной глупой каше Хохол попадется. Но кричим мы неустанно, Глядя на Картину Получили долгожданно Хохлы - Украину!!!

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