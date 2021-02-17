Байден взялся за «Северный поток-2»: на что может пойти Германия

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников сообщила, что администрация США во главе с президентом Джо Байденом начала переговоры с руководством Германии с целью определить будущее проекта "Северный поток-2". "Комментарии" спросили у экспертов о том, что происходит, могут ли договориться и как должна действовать Украина.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Некоторые представители немецкой стороны, заинтересованные в данном проекте, выступают за его завершение"

Эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии Сила и Честь" Олег Белоколос напоминает, что магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море, известный под названием "Северный поток-2" (СП-2), вследствие жесткой позиции республиканской Администрации уже в прошлом году столкнулся с серьезными проблемами.

"С необходимостью найти надежный трубоукладчик, отсутствием компании, которая может предоставить страховку, поскольку серьезные игроки на рынке опасаются негативной реакции со стороны США, с сертификацией газопровода. В прессе сообщалось, что норвежская компания-сертификатор Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) отказалась сотрудничать с "Северным потоком-2" под угрозой американских санкций. Также стало известно, что швейцарская компания Zurich Insurance Group отказалась оказывать услуги по страхованию этого проекта", — отмечает Олег Белоколос.

Всё это вместе со снижением уровня потребления на европейском рынке газа и началом поставки в Европу сжиженного природного газа (СПГ) из США поставило амбициозный геополитический российский проект по угрозу, подчеркивает эксперт.

"В то же время, некоторые представители немецкой стороны, заинтересованные в данном проекте, выступают за его завершение. Надеясь на более благосклонное отношение Администрации демократа Байдена, они пытаются выйти на какой-то компромисс. В этом и суть возможных контактов представителей США и ФРГ", — поясняет Олег Белоколос.

По его словам, пока неизвестно, удастся ли сторонам договориться – после ряда громких заявлений новая Администрация США делает лишь первые конкретные внешнеполитические шаги.

"Однако Белый дом не может не принимать во внимание достаточно сильную оппозицию проекту "Северный поток-2" в Конгрессе США. И критическое отношение к нему некоторых стран Восточной Европы, обеспокоенных возможным усилением влияния Кремля в Европе", — отмечает эксперт.

"Германия на данном этапе сама не готова отказаться от достройки СП-2"

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей подчеркивает, что Германия на данном этапе сама не готова отказаться от достройки СП-2. Пойти на это, по мнению эксперта, она может только под давлением санкций США.

"В отличие от Трампа, который легко шел на конфликт с Европой, нынешняя администрация в Белом доме более аккуратно относится к чувствам своих немецких партнеров в ЕС. И, судя по "сливам" в СМИ, Германия уже работает с новой командой и лоббирует перед ними продолжение строительства российского газопровода", — отмечает Игорь Соловей.

Он считает, что успешность таких их усилий будет зависеть от многих факторов.

"От ситуации внутри США: какой подход и какие лоббисты победят. От ситуации в Германии – ведь во внутренней политике ФРГ набирают вес силы, которые выступают против СП-2. И этот фактор может стать важной частью избирательной кампании. Не исключено, что они могут и победить, — размышляет руководитель "Агентства международных исследований". — А также немало зависит от самой Украины. Будут ли украинские власти во главе с президентом Зеленским всерьез заниматься этой проблемой, или пустят на самотек".

Напомним, США могут снять санкции с "Северного потока-2": Байден назвал условие.

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