Беларусь ограничила импорт украинских товаров: что известно



















Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров, в частности на кондитерские изделия и туалетную бумагу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Шоколад. Иллюстративное фото

Решение о лицензировании импортных украинских товаров утверждено Советом министров Беларуси от 26 мая, отметили в Минэкономики Украины. Постановление вступит в силу через 10 дней и рассчитано на шесть месяцев.



Из пищевых продуктов украинского производства под лицензирование попали пиво, шоколад и соки. Среди других товаров — мебель, кирпич, плиты ДСП и ДВП, обои и керамическая плитка. Беларусские лицензии также понадобятся для украинской сельхозтехники для посева и стиральных машин.



"Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси", — заявили в Минэкономики Украины.

После принудительной посадки самолета Ryanair и ареста журналиста Романа Протасевича в Минске Украина запретила авиасообщение с Беларусью. Кроме того, украинская власть решила довести авиаблокаду Беларуси до логического завершения. Белорусским самолетам больше не позволят осуществлять полеты в украинском воздушном пространстве.



Украина также ввела запрет на экспорт электроэнергии из Беларуси и России.

Однако советник председателя Офиса президента Украины Алексей Арестович уверен, что Беларуси не выгодно разрывать связи с украинскими властями, в частности в сфере экспорта. Об этом он заявил во время ток-шоу "Право на власть".

"Беларусь в определенном плане зависит от нас больше, чем мы. Если мы даже будем разрывать связи — каждая из этих связей должна быть подвергнута тщательному анализу, некоторые — сохранены именно для двустороннего влияния. Потому что допустить российскую агрессию с белорусской территории, а затем остаться без второго торгового партнера — это тоже не лучшее решение для Беларуси, для белорусского народа и для режима Лукашенко", — считает Арестович.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Лукашенко своими действиями толкает Беларусь к поглощению Российской Федерацией.

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