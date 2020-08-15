Белорусским IT-компаниям предлагают переехать в Украину

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Татьяна Веремеева
На фоне политического кризиса в Беларуси в зоне риска оказался IT-сектор
страны, который в течение предыдущих нескольких лет активно развивался и
приносил около 10% ВВП страны. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства та Комитета цифровой трансформации Украины.
В частности, украинское ведомство обращает внимание на важность для работы
предприятий IT-сектора стабильного доступа в интернет. При этом в Беларуси на
фоне протестов были серьезные ограничения на доступ к Сети, мобильной связи, а
также перебои в работе банковской системы. Чтобы сохранить бизнес IT-компании
стали рассматривать возможность переезда в другие страны. На этом фоне Министерство
цифровой трансформации готово создать все необходимые условия для комфортного
переезда ИТ-компаний и специалистов в Украину.
В частности, украинским ИТ-компаниям разрешили приглашать на работу
иностранцев. Для этого нужно предоставить компании только копии своего паспорта
с заверенным переводом и цветное фото 3,5х4,5. Затем компания обращается с
заявлением в Центр занятости, к которому прилагает копии паспорта иностранца,
фото и проект трудового соглашения с ним. В течение 5-7 дней Центр занятости
выдает такое разрешение. Все. Иностранец может легально проживать и работать в
Украине. Этим механизмом может воспользоваться любой иностранный специалист
независимо от его уровня квалификации.
Также ведомство сообщило, что сейчас в Украину могут иммигрировать 5000
высококвалифицированных ИТ-специалистов. Они могут получить вид на постоянное
жительство и работу в Украине в течение 10 лет.
Иностранные ИТ-специалисты смогут устроиться на работу на тех же условиях,
что и украинцы. Также они могут стать частными предпринимателями и
иммигрировать в Украину вместе со своими семьями.
5000 квот распределены по областям Украины, в которых сосредоточено
наибольшее количество IT-компаний. Днепропетровская, Одесская и Львовская
области могут привлечь по 600 иностранных специалистов, Харьковская – 700, а
город Киев получил 2 500 квот.
Чтобы воспользоваться квотами, иностранные специалисты, которые уже живут в Украине, должны подать свои документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту своей регистрации. А специалисты, находящиеся за пределами нашей страны, – в консульские учреждения Украины за рубежом. Как оформить разрешение украинском и английском языках можно прочитать на сайте Министерства цифровой трансформации.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него остается не понятным решение Беларуси о передаче задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнера" России.
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