Бензин поднялся на 2 гривны везде одновременно: случайность или сговор АЗС

Практически на всех АЗС подорожал бензин. Но он почему подорожал ровно на 2 гривны на всех заправках любого оператора. При этом у всех логистика разная и разный бензин. К примеру, SOCAR поставляет казахский бензин, а UPG из Европы возит бензин. Одни возят танкерами, другие — возят бензовозами. Но симметрично +2 гривны к цене у каждого. Напрашивается вывод, что здесь есть монопольный заговор. Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, поинтересовавшись мнением экспертов.

Поднятие цен на бензин

Имеем производную от повышения акциза

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сразу отметил, что повышение цен связано с повышением акциза.

"Операторы АЗС фактически исчерпали остатки топлива и сейчас уже пошла продукция с новыми ценами, учитывая повышение акциза. С 1 января изменился акциз, что и должно было добавить в цене полторы-две гривны. Вот мы и имеем сейчас это", – отметил эксперт.

Что касается поднятия цены, словно по сговору, на 2 гривны, то Олег Пендзин говорит, что не совсем разделяет это мнение. Некоторые сети АЗС подняли цены на плюс-минус 1,5 гривны, кто-то меньше, кто-то больше.

"И поднятие акциза сейчас отобразилось на нашем с вами кармане", – отметил собеседник портала "Комментарии".

При этом Олег Пендзин прогнозирует, что это не последнее повышение цены на топливо. Каждый год топливо будет подниматься в цене. Примерно в таких же пределах, как сейчас, бензин подорожает в 2027 году.

Монопольный сговор наблюдаем уже 10-15 лет

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что на разных сетях украинских АЗС есть практически одинаковая цена на топливо, как бензина, так и дизеля, газа, а отличается она разве что считанными копейками, то это явление у нас происходит давно – по меньшей мере 10-15 лет, и все это говорит действительно о монопольном сговоре.

"Потому что у каждого свое количество АЗС, разного уровня категорий самих АЗС (малые, средние, большие), у каждого свои поставщики. Когда работали украинские НПЗ, то каждая сеть имела свои возможности использования отечественного горючего, у каждого была разная структура отечественного и импортного горючего. Сейчас все топливо импортное, но все сети имеют разных поставщиков, разную логистику этой поставки, но при этом всем цена по каждому виду горючего тождественна с точностью до десятка копеек. Поэтому, конечно, речь идет о монопольном сговоре, где основные игроки договариваются между собой по каждому виду горючего о том, какую цену они выставляют на определенный период, грубо говоря на месяц", – отметил эксперт.

По его словам, уже не раз у нас были дела, когда Антимонопольный комитет Украины начинал заниматься этим вопросом, шла речь о моратории на повышение цен на определенные кризисные периоды, на два-три месяца, но так и не было доказано ни одного дела, которое бы говорило о монопольных договоренностях между основными игроками.

"Кстати, по этой же причине мы видим, как выталкиваются с рынка мелкие не только сети, но даже отдельные АЗС, где у владельца есть одна АЗС или небольшое количество АЗС. Их выталкивали с рынка крупные игроки в разные годы под разными предлогами. В любом случае крупные сети своими действиями демонстрируют, что они договариваются между собой и по уровню цен, и по совместным действиям против мелких владельцев АЗС. По всем признакам это монопольные сговоры, но реальных действий со стороны регулятора, государства пока мы не видим. Более того, в этих сговорах участвует сеть с государственной собственностью. Речь об Укрнефти, которая сейчас активно развивается. Она уже практически перекупила прежнюю сеть АЗС Shell. И на сети АЗС Укрнефти мы видим цены практически тождественные с ценами других крупных сетей АЗС. Другой вопрос, будет ли государство сейчас в условиях военного положения беспокоиться проблемой монопольного сговора. Потому что в нынешних условиях главное, чтобы сейчас это горючее вообще было на АЗС, чтобы не было дефицита и сбоев со снабжением. Потому что если в дополнение к блекаутам у нас добавятся еще и проблемы с горючим, то это будет еще большее обременение и без того непростой ситуации, как экономической, так и социальной. Ну, и в результате военной тоже", – констатировал Андрей Новак.

