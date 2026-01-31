Бензин піднявся на 2 гривні скрізь одночасно: випадковість чи змова АЗС

Практично на всіх АЗС подорожчав бензин. Але він чомусь подорожчав рівно на 2 гривні на всіх заправках будь-якого оператора. При цьому у всіх логістика різна і різний бензин. Наприклад, SOCAR постачає казахський бензин, а UPG із Європи возить бензин. Одні возять танкерами, інші – возять бензовозами. Але симетрично +2 гривні до ціни у кожного. Напрошується висновок, що тут є монопольна змова. Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, поцікавившись думкою експертів.

Підвищення цін на бензин

Маємо похідну від підвищення акцизу

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин одразу зазначив, що підвищення цін пов'язане із підвищенням акцизу.

"Оператори АЗС фактично вичерпали залишки палива, і зараз вже пішла продукція з новими цінами з огляду на підвищення акцизу. З 1 січня змінився акциз, що й мало додати в ціні півтори-дві гривні. Ось ми і маємо зараз це", – наголосив експерт.

Що стосується підвищення ціни, немов за змовою, на 2 гривні, то Олег Пендзин каже, що не зовсім поділяє цю думку. Деякі мережі АЗС підняли ціни на плюс-мінус 1,5 гривні, хтось менше, хтось більше.

"І підняття акцизу зараз відобразилося на нашій з вами кишені", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

При цьому Олег Пендзин прогнозує, що це не останнє підвищення ціни на пальне. Щороку паливо підніматиметься у ціні. Приблизно в таких же межах, як зараз, бензин подорожчає у 2027 році.

Монопольну змову спостерігаємо вже 10-15 років

Голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначив, те, що на різних мережах українських АЗС є практично однакова ціна на пальне, як бензину, так і дизелю, газу, а відрізняється вона хіба що ліченими копійками, то це явище у нас відбувається давно – щонайменше 10-15 років, і все це говорить справді про монопольну змову найбільш відомих і великих мереж АЗС в Україні.

"Тому що у кожного своя кількість АЗС, різного рівня категорій самих АЗС (малі, середні, великі), у в кожного свої постачальники. Коли працювали українські НПЗ, то кожна мережа мала свої можливості використання вітчизняного пального, у кожного була різна структура вітчизняного і імпортного пального. Зараз все пальне імпортне, але всі мережі мають різних постачальників, різну логістику цього постачання, але при цьому всьому ціна по кожному виду пального тотожна з точністю до десяток копійок. Тому звісно мова йде про монопольну змову, де основні гравці домовляються між собою по кожному виду пального про те, яку ціну вони виставляють на певний період, грубо кажучи на місяць", – зазначив експерт.

За його словами, вже не один раз у нас були справи, коли Антимонопольний комітет України починав займатися цим питанням, йшла мова про мораторій на підвищення цін на певні кризові періоди, на два-три місяці, але так і не було доведено жодної справи, яка б говорила про монопольні домовленості між основними гравцями.

"До речі, з цієї ж причини ми бачимо, як виштовхуються з ринку дрібні не тільки мережі, а й навіть окремі АЗС, де у власника є одна АЗС чи невелика кількість АЗС. Їх виштовхували з ринку великі гравці у різні роки під різними приводами. У будь-якому випадку крупні мережі своїми діями демонструють, що вони домовляються між собою і за рівнем цін, і за спільними діями проти дрібних власників АЗС. За всіма ознаками це монопольні змови, але реальних дій зі сторони регулятора, держави поки що ми не бачимо. Більше того у цих змовах бере участь мережа з державною власністю. Мова про Укрнафту, яка зараз активно розвивається. Вона вже практично перекупила колишню мережу АЗС Shell. І на мережі АЗС Укрнафти ми бачимо ціни практично тотожні з цінами на інших крупних мережах АЗС. Інше питання чи буде держава зараз в умовах воєнного стану турбуватися проблемою монопольної змови. Тому що у нинішніх умовах головне, щоб зараз це пальне взагалі було на АЗС, щоб не було дефіциту і збоїв з постачанням. Тому що, якщо на додаток до блекаутів у нас додадуться ще й проблеми з пальним, то це буде ще більше обтяження і без того непростої ситуації, як економічної, так і соціальної. Ну, і в результаті військової також", – констатував Андрій Новак.

