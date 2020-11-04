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Главная Новости Бизнес экономика Безналичный расчет вошел в тренд, - НБУ
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Безналичный расчет вошел в тренд, - НБУ

НБУ отметил, с 2020 года украинцы стали чаще использовать безналичный расчет

сегодня, 17:10
Автор:

Кириєнко Анна

Национальный банк Украины на своем сайте подытожил, украинцы все чаще используют безналичный способ расчета. Прежде всего это связано с пандемией коронавируса.

Безналичный расчет вошел в тренд, - НБУ

Фото: Оptexx

НБУ подсчитал, с начала этого года украинцы 4310,2 раз расплатились с помощью платежных карточек. По сравнению с 2019 годом, количество сделок выросло на 18,0%. Количество оплат в интернете также выросло до 30% от числа всех операций, совершенных безналичным способом. Бесконтактные карты использовались украинцами 11,5 раз в течение года.

С использованием гражданами безналичного способа оплаты, платежная инфраструктура начала расширяться по всем уголкам Украины. На 31,7% выросло количество субъектов хозяйствования, в которых есть терминал для расчета карточкой. Это почти 316,4 тысячи объектов. Увеличилось количество POS-терминалов и платежных терминалов в торговой сети. По состоянию на 1 октября в Украине выпущено более 73 миллионов карт, то есть +7,4% с начала года.

Наиболее развита платежная инфраструктура в столице Украины, Днепропетровской и Одесской областях.

Также напоминаем, что Национальный банк Украины обновил курс валют.


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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/bezzaperechni-trendi-kartkovogo-rinku-u-2020-rotsi--rozrahunki-v-interneti-ta-bezkontaktni-plateji
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