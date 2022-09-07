Безработица растет: экономисты рассказали, как спасти ситуацию

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Давиденко Евгения
Одна из причин в том, что из-за войны люди вынуждены
бросать свои дома. Так, каждый восьмой
зарегистрированный в Киеве безработный является внутренне перемещенным лицом.
Правильно ли государство решает проблему? Этот вопрос "Комментарии" адресовали
экономистам.
Безработица в Украине
По словам кандидата
экономических наук, независимого эксперта Александра Хмелевского, официальный
уровень безработицы — это оценочный показатель, основанный
на различных опросах, которые в условиях войны провести на должном уровне невозможно.
По словам Александра Хмелевского, правительство не
проводит комплексной политики для решения проблемы.
Дмитрий Боярчук, исполнительный
директор CASE Украина, подчеркивает: поддержка населения, которое
потеряло источники дохода – это одна из основных функций государства. Однако
оно не обязано открывать рабочие места.
Существующие правительственные программы не оказывают надлежащего эффекта,
говорят специалисты.
Сомнения вызывает и выдача грантов безработным для создания рабочих мест.
Александр Хмелевский обращает
внимание на то, что условия для работы бизнеса ухудшаются не только из-за
продолжения боевых действий, разрушения предприятий, эвакуации населения,
снижения спроса на продукцию украинских предприятий, но также
из-за повышения
учетной ставки НБУ до 25%. По его словам, это привело к существенному
удорожанию кредитов, в том числе и по государственным льготным программам.
"По государственной программе 5-7-9% ставки теперь вырастут до 20%, —
поясняет он. — Такая монетарная политика ведет к сворачиванию работы предприятий,
а значит, и к росту безработицы. Поэтому для активизации работы бизнеса Нацбанк
должен снизить учетную ставку, а государство возобновит льготные программы
кредитования. Налоговые льготы, которые ввело государство в начале войны,
поддержали бизнес, однако чем дальше, тем больше разговоров об их отмене и даже
о введении дополнительных налогов, что отрицательно скажется и на занятости
населения".
По мнению Хмелевского, ситуацию можно улучшить за счет развития государственного
сектора экономики. Для этого нужно наращивать объемы производства на
предприятиях оборонного комплекса, энергетики и других отраслей, а также
существенно увеличить госфинансирование восстановления.
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