Безработица растет: экономисты рассказали, как спасти ситуацию

Одна из причин в том, что из-за войны люди вынуждены бросать свои дома. Так, каждый восьмой зарегистрированный в Киеве безработный является внутренне перемещенным лицом. Правильно ли государство решает проблему? Этот вопрос "Комментарии" адресовали экономистам.

Безработица в Украине

По словам кандидата экономических наук, независимого эксперта Александра Хмелевского, официальный уровень безработицы — это оценочный показатель, основанный на различных опросах, которые в условиях войны провести на должном уровне невозможно.

" На учете в центрах занятости состоит всего около 320 тысяч человек. Хотя, по разным оценкам, работу потеряли более 5 миллионов украинцев. Некоторые опросы показывают, что уровень безработицы достиг уже 39%. Ожидается, что до конца года количество безработных может достигнуть 7 миллионов человек", — сказал он.

Что делает государство

По словам Александра Хмелевского, правительство не проводит комплексной политики для решения проблемы.

"В трудовое законодательство были внесены достаточно противоречивые изменения, — продолжает Хмелевский. — Например, запрет указывать в объявлениях о работе ограничения по возрасту, полу и т.п., что только создает проблемы для соискателей работы и работодателей, а не способствуют уменьшению безработицы. Не будет существенного успеха и от размещения вакансий Государственного центра занятости на крупнейших сайтах поиска работы как-то robota.ua, work.ua, pidbir.com и т.д. Этих вакансий очень немного, и они, как правило, довольно непривлекательны " .

Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина, подчеркивает: поддержка населения, которое потеряло источники дохода – это одна из основных функций государства. Однако оно не обязано открывать рабочие места.

"Государство будет создавать ненужные рабочие места. Вместо этого оно должно создать условия, в которых уже предприниматели будут создавать рабочие места. К сожалению, этого пока нет. С одной стороны, из-за войны, с другой – из-за не очень эффективных отношений между государством и бизнесом", — отметил Боярчук.

Существующие правительственные программы не оказывают надлежащего эффекта, говорят специалисты.

"Государство реализует программу о предоставлении помощи для перевода предприятий из зоны боевых действий на безопасную территорию. Около 700 предприятий уже переехали, из них около 500 уже возобновили работу. Хотя эта программа позволила сохранить часть рабочих мест, она не может кардинально повысить занятость", — отметил Хмелевский.

Сомнения вызывает и выдача грантов безработным для создания рабочих мест.

"Если выдачу грантов будут анализировать, это будет иметь смысл. Отсутствие качественного анализа эффективности этих грантов чревато тратой госсредств", — отмечает Боярчук.

Что должно делать государство

Александр Хмелевский обращает внимание на то, что условия для работы бизнеса ухудшаются не только из-за продолжения боевых действий, разрушения предприятий, эвакуации населения, снижения спроса на продукцию украинских предприятий, но также из-за повышения учетной ставки НБУ до 25%. По его словам, это привело к существенному удорожанию кредитов, в том числе и по государственным льготным программам.

"По государственной программе 5-7-9% ставки теперь вырастут до 20%, — поясняет он. — Такая монетарная политика ведет к сворачиванию работы предприятий, а значит, и к росту безработицы. Поэтому для активизации работы бизнеса Нацбанк должен снизить учетную ставку, а государство возобновит льготные программы кредитования. Налоговые льготы, которые ввело государство в начале войны, поддержали бизнес, однако чем дальше, тем больше разговоров об их отмене и даже о введении дополнительных налогов, что отрицательно скажется и на занятости населения".

По мнению Хмелевского, ситуацию можно улучшить за счет развития государственного сектора экономики. Для этого нужно наращивать объемы производства на предприятиях оборонного комплекса, энергетики и других отраслей, а также существенно увеличить госфинансирование восстановления.

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