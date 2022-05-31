Безработица в Украине: какая реальная ситуация и чего ожидать

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В Украине идет война, миллионы уехали за границу, потеряли работу, жилье. По состоянию на конец мая, через три месяца полномасштабной войны с рф, в стране насчитывается 307 619 безработных, на 20,2% меньше, чем в 2021 году. Если сравнить количество безработных в январе 2022 года и в мае, то их количество выросло, по официальным данным, на 4,3%.

Больше всего в процентном отношении вырос уровень безработицы в Сумской области (45%), Киеве (32,2%) и области (23,9%), Закарпатской области (19,3%), Волынской области (17,9%). Ивано-Франковская область, Львовская, Тернопольская, Черновицкая, Винницкая показали падение безработицы с начала года около — 10%. В то же время на сайтах вакансий Rabota.ua зарегистрировано 190 резюме на одну вакансию (43 резюме на одну вакансию в 2021 году). На Work.ua 172 резюме на вакансию против 35 резюме на рабочее место в 2021 году.

"Цифры для меня очень странные. Еще раз, они официальны, что может не отражать реальную ситуацию. Думаю, что во многом они связаны с тем, что оставшиеся без работы миллионы наших граждан выехали за границу (соответственно не становятся на учет безработицы). А кто остался, имеют проблему с документами официально оформить безработицу. Цифры лишь косвенно показывают тенденцию (условно мы не знаем, сколько из безработных уехали, а сколько остались)", – написал депутат Ярослав Железняк.

Максим Орищак, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) объясняет, почему такие отличия в статистических данных официальных и реальной ситуации на сайтах вакансий. По его словам, погрешность официальных релизов Украины возможна по разным причинам.

"Во-первых, не все данные успевают фиксировать. Во-вторых, многие работали неофициально, и потеря ими рабочих мест не учитывается в статистике. В-третьих, многие украинцы вышли на рынок труда онлайн, потому что не нужно в офис ходить. Несовпадение. официальных данных и опросов – это нормальная практика, так, фактически, могли еще не уволить сотрудников, например, и компании имеют какие-либо обязательства перед сотрудниками, а по факту на работу уже ходить не просят, потому что закрывают компанию. Любые изменения трудовых отношений занимают время на оформление. Вероятно, если статистические подсчеты проведут уже через месяц-два, то разница в ответах на опрос и официальных будет меньше", — отмечает эксперт.

С другой стороны, он отмечает, что отток населения из страны с начала войны составил почти 6,74 млн человек, это около 15% населения страны. В будущем эксперт прогнозирует трудовую миграцию мужчин после завершения боевых действий и открытия границ.



"Если выезжали ключевые сотрудники или владельцы бизнеса – это значит, что работа бизнес-юнитов приостанавливалась и все теряли рабочие места. Логический вывод, что экономика Украины из-за слабости рынка труда будет страдать. Казна государства недополучит деньги за налоговыми вычетами, покупательная способность населения будет снижаться, банковский сектор страдает, поскольку задолженности по кредитам не сокращаются, а из-за потери рабочих мест будем наблюдать отток за депозитами", — объясняет аналитик.

Как сообщает Опендатабот, с начала войны в Украине зарегистрировано 28 442 ФЛП и 4 584 новых компаний. По данным компании Poster POS, в настоящее время в Украине функционируют 68% заведений питания. Также украинцы стали больше покупать онлайн – объемы продаж составляют 85% от довоенных показателей.



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