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Главная Новости Бизнес экономика Безработным Украины заплатят за открытие своего бизнеса
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Безработным Украины заплатят за открытие своего бизнеса

Депутаты внесли изменения в законодательство, позволяющие получать выплату пособий на открытие собственного бизнеса

сегодня, 14:15
Автор:

Сергей Медведев

Украинские безработные получат "подъемные" на открытие собственного бизнеса от государства. Соответствующий законопроект приняли в парламенте 295 голосами.

Безработным Украины заплатят за открытие своего бизнеса

Так, для организации выплат гражданам, потерявшим работу, уполномочили Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования. Регламентирующим документом выступает принятый во втором чтении законопроект №3692. Он вносит изменения в раздел II "Заключительные положения" закона о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.

Новый закон описывает возможность    финансировать расходы на одноразовую выплату помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности за счет денег из государственных фондов.

Эти же фонды обязаны выплачивать страховые деньги на случай утраты трудоспособности, если работник получил профессиональные заболевания или потерял работу в результате несчастного случая.

Отметим, что документ, зарегистрированный под №3692, депутаты Верховной Рады приняли за основу в начале сентября.

Как сообщал портал "Комментарии", власти решили помочь безработным жителям штата Гавайи в США довольно необычным способом. Они выделят из бюджета $75 миллионов, из которых по 500 долларов получат около 100 тысяч безработных.


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Источник: https://news.rbc.ua/rus/politics/fondy-sotsstraha-budut-vydavat-vyplaty-bezrabotnym-1604402693.html
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