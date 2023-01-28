Бизнес лишают льготного налога и возвращают проверки: как объяснить такой шаг власти

Кабмин принял решение с 1 июля 2023 вернуть предприятия на систему налогообложения, действовавшую до внедрения льготного режима в 2%. Также возобновляются документальные проверки бизнеса. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Как оцениваете подобные решения? Почему правительство пошло на эти шаги? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Кабмин. Фото: из открытых источников

Усиление давления со стороны нереформированных контролирующих органов не принесет сколько-нибудь весомого фискального эффекта

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин называет решения, принятые правительством, целиком ожидаемыми и весьма прискорбными.

"В декабре Украина взяла на себя определенные обязательства перед МВФ в надежде получить новые кредиты (меморандум есть на сайте Минфина Украины). Теперь на фоне обещанных нам 18 млрд долл нужно выполнять обещанное. А именно – отменять с 1 июля спецрежим 2% внутри упрощённой системы налогообложения, – поясняет аналитик. – Впрочем, последнее, как и капельное с мая прошлого года сворачивание моратория на проверки бизнеса, не вина наших внешних союзников и кредиторов. Это полностью согласованная внутренняя украинская позиция – парламента и правительства – основанная на том, что усиливать налоговое и административное давление на налогоплательщиков во время войны не только допустимо, но и необходимо".

По мнению Вячеслава Черкашина, это ошибочное и глубоко неправильное решение.

Во-первых, аргументирует он, бизнес и граждане при уничтожении страной-агрессором более 40% нашей экономики самостоятельно заплатил за прошлый год на 18% больше налогов, чем за мирный 2020-й.

Во-вторых, усиление давления со стороны нереформированных и нередко коррумпированных контролирующих органов не принесет сколько-нибудь весомого фискального эффекта, поскольку украинцы уже как никогда сильно мотивированы помогать своей стране, в том числе платя налоги.

Ожидаем сильнейший удар по предпринимательской деятельности как таковой

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь рассуждает так:

"Всё это абсолютно нелогично. В военное время, когда предприятия в условиях дефицита электроэнергии (на которую для них еще и повышают тарифы), дефицита рабочих рук и рынков сбыта, огромной нагрузки – такие шаги правительства выглядят как очередной гвоздь в крышку гроба украинского бизнеса. Настоящее убийство реального сектора экономики".

По словам эксперта, это похоже на некое политическое решение, ни коим образом не аргументированное экономически.

"Сильнейший удар по предпринимательской деятельности как таковой. Такие решения загоняют и без того серьезнейшим образом пострадавшую от войны украинскую экономику в обстоятельства, выбираться из которых будет крайне тяжело", – констатирует Руслан Соболь.

Временные меры, введенные с начала полномасштабных военных действий – не могут действовать вечно

Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман акцентирует, что возвращение довоенной упрощенной системы (отмена единого налога 2%) и завершение моратория на проверки – предусмотрены Меморандумом с МВФ. В таких шагах, по его мнению, есть логика, потому что временные меры, введенные с начала полномасштабных военных действий – не могут действовать вечно.

"У налоговой должна быть возможность проводить проверки, – считает эксперт. – В то же время, необходимо предусмотреть качественные критерии, чтобы проверки были исключительно рискоориентированными".

Необходимы сбалансированные решения и касательно вопроса РРО (регистраторы расчетных операций), уверен Олег Гетман.

"С одной стороны, как и зафиксировано в Меморандуме с МВФ, следует вернуть штрафы за нарушение законодательства по РРО, – отмечает он. – С другой – необходимо лишить обязанности использовать РРО всех малых предпринимателей, не имеющих риска превышения лимитов 2 и 3 групп единого налога".

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