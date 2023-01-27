Кабмин отменяет льготное налогообложение и возвращает штрафы

Кабинет Министров принял законопроект, который с 1 июля 2023 возвращает предприятия на систему налогообложения, действовавшую до внедрения льготного режима в 2%, и возобновляет документальные проверки бизнеса. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в соцсетях, пишут "Комментарии".



Чиновники одобрили законопроект по отмене "упрощенки с 2%"

Согласно пояснительной записке в Украине будет отменен ряд налоговых льгот по выполнению обязательств в рамках Меморандума с МВФ об экономической и финансовой политике. То есть, ряд положений возвращается к условиям довоенного периода.

Речь идет об отмене возможности для физических лиц – предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода и добровольного принципа уплаты единого налога ФЛПами – плательщиками единого налога І и ІІ групп.

Также отменяют нормы по остановке проведения документальных проверок и одновременно возвращает применение штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, правильности начисления, исчисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Возвращаются штрафы и за нарушение порядка использования регистраторов расчетных операций/программных регистраторов расчетных операций.

Высокопоставленные чиновники надеются, что отмена льготных условий налогообложения для ФЛПов и юридических лиц позволит дополнительно привлечь в 2023 году в бюджеты около 8 млрд грн. В Минфине отметили, что ориентировочный прирост поступлений в 2023 году от отмены упрощенного режима налогообложения оценивается примерно на уровне 0,13% ВВП в 2023 году.

Как писали "Комментарии", ГНС планирует провести документальные проверки у 2085 компаний, 140 финансовых компаний-нерезидентов и 1461 ФЛП. По данным сервиса, также планируется проверка уплаты ЕСВ и военного сбора: у 9 крупных, 85 средних и 232 малых предприятий.





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