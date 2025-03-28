Бизнес под давлением: экономическую политику власти поддерживают только 3% предпринимателей

За три года полномасштабной войны отношение бизнеса к экономической политике правительства претерпело существенные изменения. В феврале 2025 г. был зафиксирован самый низкий уровень положительных оценок и рекордно высокий уровень нейтральных отзывов.

Фото: из открытых источников

· Только 3% предпринимателей положительно оценивают действия правительства – это самый низкий показатель с начала исследований.

· 66% опрошенных заняли нейтральную позицию, являющуюся рекордом с начала войны.

· Более 20% бизнеса выражают негативную оценку экономической политики.

Что беспокоит предпринимателей больше всего

Безопасность – главная проблема для тех, кто положительно оценивает действия власти (69%).

· Нехватка персонала – ключевое препятствие для бизнеса с нейтральной позицией (68%).

· Рост цен — самая большая проблема для критикующих экономическую политику (59%).

Такое перераспределение оценок свидетельствует об усталости бизнеса от нестабильности и потребности в понятной экономической стратегии.



"В феврале 2025 года уровень положительных оценок экономической политики правительства достиг самой низкой отметки за три года исследований (с мая 2022 года). Лишь 3% предприятий одобрительно отозвались о действиях власти. В то же время более 20% бизнесов высказали негативную оценку. Однако большинство компаний остаются нейтральными. "Деловой климат в Украине в уязвимые времена", организованного ИЭД совместно с Офисом Liaison в Брюсселе.

Портал "Комментарии" писал , что Украина сделала еще один важный шаг в направлении легализации и регулирования криптовалютного рынка. Совет по финансовой стабильности принял решение об официальном распределении полномочий между Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национальным банком Украины (НБУ).