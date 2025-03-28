Бизнес под давлением: экономическую политику власти поддерживают только 3% предпринимателей

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Клименко Елена
За три года полномасштабной войны отношение бизнеса к экономической политике правительства претерпело существенные изменения. В феврале 2025 г. был зафиксирован самый низкий уровень положительных оценок и рекордно высокий уровень нейтральных отзывов.
Фото: из открытых источников
· Только 3% предпринимателей положительно оценивают действия правительства – это самый низкий показатель с начала исследований.
· 66% опрошенных заняли нейтральную позицию, являющуюся рекордом с начала войны.
· Более 20% бизнеса выражают негативную оценку экономической политики.
Что беспокоит предпринимателей больше всего
Безопасность – главная проблема для тех, кто положительно оценивает действия власти (69%).
· Нехватка персонала – ключевое препятствие для бизнеса с нейтральной позицией (68%).
· Рост цен — самая большая проблема для критикующих экономическую политику (59%).
Такое перераспределение оценок свидетельствует об усталости бизнеса от нестабильности и потребности в понятной экономической стратегии.
"В феврале 2025 года уровень положительных оценок экономической политики правительства достиг самой низкой отметки за три года исследований (с мая 2022 года). Лишь 3% предприятий одобрительно отозвались о действиях власти. В то же время более 20% бизнесов высказали негативную оценку. Однако большинство компаний остаются нейтральными. "Деловой климат в Украине в уязвимые времена", организованного ИЭД совместно с Офисом Liaison в Брюсселе.
Портал "Комментарии" писал , что Украина сделала еще один важный шаг в направлении легализации и регулирования криптовалютного рынка. Совет по финансовой стабильности принял решение об официальном распределении полномочий между Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национальным банком Украины (НБУ).
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