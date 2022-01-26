Бизнес в условиях COVID, дефицита энергоресурсов и фискальной нагрузки: чего ждать предпринимателям

Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о перспективах украинского бизнеса в феврале и обозримом будущем, а также о надеждах и опасениях.

Бизнес в Украине - фото из открытых источников

Несмотря на проблемы, наша страна остается одной из ведущих в аграрной сфере. И бизнес в данном направлении имеет возможности не просто окупиться, но и принести неплохую прибыль

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь акцентирует, что темпы роста экономики замедляются по всей планете. Виной тому – новые и новые волны коронавируса, карантинные ограничения и соответствующие последствия.

"В Украине на всё это накладывает отпечаток еще и информационное поле (сообщения об угрозе российской агрессии). Всё это, понятно, не благоволит к улучшению экономической ситуации, к развитию бизнеса", – поясняет Руслан Соболь.

Однако, продолжает он, ряд бизнесов вполне может продемонстрировать рост.

"Прежде всего, речь об IT-сфере. Данный рынок активно развивается, динамично растет. Украина здесь даже занимает лидирующие позиции в мире, – отмечает эксперт. – Также, несмотря на вышеобозначенные проблемы, наша страна остается одной из ведущих в аграрной сфере. И бизнес в данном направлении имеет возможности не просто окупиться, но и принести неплохую прибыль".

Бьет по бизнесу деятельность НБУ по удорожанию денег за счет увеличения учетной ставки Нацбанка. И шаги Минфина – по увеличению купонного дохода от вложений в ОВГЗ

Эксперт Украинской фабрики мысли, Юрий Гаврилечко прогнозирует, что февраль будет очень сложным месяцем для отечественного бизнеса.

"В первую очередь, потому что в стране усугубится ситуация с дефицитом энергоресурсов. Цены на газ и электроэнергию для промышленности будут расти. Вследствие этого станет "разгоняться" инфляция предложения и, соответственно, потребительская инфляция. Многие производства рискуют просто закрыться на неопределенный срок. В первую очередь, эти риски "накроют" перерабатывающие отрасли в общем и производство продуктов питания в частности", – предупреждает Юрий Гаврилечко.

Он также обращает внимание, что наши парламентарии последовательно проводят политику увеличения фискальной нагрузки на бизнес. Тем самым вынуждают его уходить в тень или мигрировать в соседние страны, правительства которых делают всё возможное, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для перевода именно туда бизнеса из Украины.

"И, наконец, бьет по бизнесу деятельность НБУ по удорожанию денег за счет увеличения учетной ставки Нацбанка. И шаги Минфина – по увеличению купонного дохода от вложений в ОВГЗ, – поясняет Юрий Гаврилечко. – Это приводит к кризису ликвидности на рынке банковского кредитования реального сектора экономики, что способствует "охлаждению" экономики и росту количества импорта на потребительском рынке. Тем самым увеличивается отрицательное сальдо внешнеторгового баланса, обеспечивая девальвацию гривны".

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