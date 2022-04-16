Бизнес во время войны: как выжить предприятиям, а украинцам быть с работой

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с чиновниками касательно решения насущных экономических вопросов, возникших за время военного положения. Так, по его словам, четыре пятых от всех украинских предприятий уже вернулись к работе на безопасной территории. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" эти данные, а также назвали сложности, которые продолжает испытывать бизнес всех видов в военный период.

Бизнес. Фото: из открытых источников

На самом деле, менее 50% предприятий может сейчас работать

Глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич признался, что его и его коллег удивляют цифры, озвученные президентом.

"Создается впечатление, что в его окружении еще остались диверсанты, которые предоставляют недостоверные данные. Я буквально вчера провел селектор с представителями оконной отрасли. Обговаривали ситуацию на рынке окон в формате "Украинской ассоциации оконных систем". И по утверждению системодателей (а это крупные производители с иностранными инвестициями) – лишь 40% их переработчиков (тех заводов, которые изготовляют окна и двери и реализуют их конечным потребителям) возобновили работу – и то не в полном объеме", – подчеркивает эксперт.

Если говорить о возобновлении работы, то надо привязываться к определенным показателям, отмечает Сергей Доротич. Как правило, в экономической практике – речь об аналогичных показателях за аналогичные периоды предыдущих лет.

"Де-юре практически все предприятия у нас, действительно, работали. В том числе на временно оккупированных территориях. Они находятся в реестре, в той или иной мере платили налоги, а возможно, даже получали средства на свои счета. Но главный вопрос – КАК они работали. Если на предприятии просто работает сторож или время от времени приезжает руководитель или собственник – это нельзя назвать работой. Потому что нет собственно производственных процессов, – поясняет эксперт. – Так, в Киево-Святошинском районе, где находится предприятие, совладельцем и руководителем которого я являюсь, есть и ряд других предприятия – и лишь около 20% из них работают".

По словам Сергея Доротича, возобновить нормальную работу мешают следующие связанные с войной обстоятельства:

1. Есть предприятия на временно оккупированных территориях, на территориях, где ведутся боевые действия.

2. Отсутствие или серьезные перебои с электроснабжением, газоснабжением, возможностью доставки ресурсов для нормального функционирования.

3. Отсутствие собственных средств. С кредитованием – огромные сложности.

4. Огромная проблема – мобилизованные специалисты.

5. Постоянные риски обстрелов в любой части Украины. А светомаскировка не позволяет работать по ночам.

"Всё это ставит под сомнение озвученные на высшем уровне данные. Думаю, на самом деле, менее 50% предприятий может сейчас работать. Остальные скорее выживают, находятся на грани функционирования", – резюмирует Сергей Доротич.

Нам нужно полное переписывание Налогового кодекса

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь отмечает:

"Бизнес пытается вернуться к обычному состоянию, а именно – генерированию добавочной стоимости товарам и услугам, где и это возможно на территории Украины. Мы фиксируем увеличение деловой активности в тех же Киеве, в области. И это радует".

При этом, продолжает эксперт, надо понимать, что мы оказались в ситуации, когда разрушены привычные производственно-потребительские цепи, возможности, привычки. Многие лишились рабочих мест.

"Но, в то же время, у нас есть уникальный шанс построить абсолютно новую экономику. И для этого бизнесу нужны соответствующие условия. И государство должно создать максимально благоприятную почву для этого", – уверен Руслан Соболь.

По его словам, чтобы мы, несмотря на удары войны, могли стать конкурентной экономикой, нужны радикальные меры.

"Надеюсь, что президент и профильные министерства это понимают. И готовы на радикальные действия. Потому что упразднить нужно будет многое, перестроить – многое. Речь, прежде всего, о полном переписывании Налогового кодекса. Следует максимально снизить влияние государства на бизнес. И определенные подвижки здесь уже есть. Просто дайте бизнесу нужные инструменты – и он почти всё сделает сам", – считает эксперт.

Необходимо ускорить предоставление доступа бизнеса к финансовому ресурсу, страхованию инвестиций, созданию действенного механизма бронирования критически важного персонала от призыва

Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач отмечает, что появились признаки восстановления экономики Украины. Но ситуация всё еще крайне сложная.

на текущий момент, по сравнению с 23 февраля, 21,6% предприятий полностью прекратили работу. Еще 34,3% – почти полностью остановлены. Вместе с тем, 22,9% предприятий за последние недели увеличили объем работ, что свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности, – подчеркивает Андрей Длигач. – Что касается занятости, в малом и среднем бизнесе сокращено около 1,2 миллиона сотрудников (33%). Еще 34% отправлено в отпуск. Из работающих 42% трудятся на условиях сокращенной заработной платы". "Согласно исследованиям Advanter Group

По словам эксперта, предложенных правительством мер по ускорению восстановления экономики и увеличению занятости пока еще недостаточно.

"Необходимо ускорить предоставление доступа бизнеса к финансовому ресурсу, страхованию инвестиций, созданию действенного механизма бронирования критически важного персонала от призыва. Кроме того, Верховная Рада должна принять ряд важных законов, в том числе об индустриальных парках", – уверен Андрей Длигач.

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