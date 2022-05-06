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Блокируют соцсети и калечат людей: оккупанты терроризируют жителей Луганской области

Оккупанты похищают местных жителей и ради развлечения бьют

6 мая 2022, 19:07
Автор:

Лиля Воробьева
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российские оккупанты продолжают издеваться над мирными жителями, проживающими в Луганской области. Так они начали блокировать социальные сети, похищают местных жителей и ради развлечения избивают, подвергают пыткам, калечат, вывозят и выбрасывают в лесах в пригородах. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Блокируют соцсети и калечат людей: оккупанты терроризируют жителей Луганской области

Оккупанты терроризируют жителей Луганской области (фото из открытых источников)

По словам уполномоченной, оккупанты пытаются ограничить людям доступ к социальным сетям и украинским СМИ, в то же время создают свои фейковые информационные ресурсы.

"Оккупанты начали блокировать социальные сети, в частности Фейсбук, и украинские Интернет-сайты. Захватчики имеют целью помешать местным жителям читать и анализировать новости, публикуемые в Украине и независимых СМИ. Альтернативой кафиры делают СМИ России и "республиканские", называя их  "достоверными источниками и выгодной информацией",- говорится в сообщении.

Кроме этого, военные России ради развлечения издеваются над мирными жителями, избивают их и терроризируют.

"Растут темпы физического террора рашистов — они похищают местных жителей и ради развлечения бьют, подвергают пыткам, калечат, вывозят и выбрасывают в лесах в пригородах. Террор и жестокое обращение с мирными жителями на оккупированных территориях — это военное преступление трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, также нарушения норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны",- сообщила Денисова.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российские кафиры планируют заблокировать доступ к социальным сетям в Херсонской области.


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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=535379551276655&set=a.244521147029165
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