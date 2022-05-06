Блокируют соцсети и калечат людей: оккупанты терроризируют жителей Луганской области

российские оккупанты продолжают издеваться над мирными жителями, проживающими в Луганской области. Так они начали блокировать социальные сети, похищают местных жителей и ради развлечения избивают, подвергают пыткам, калечат, вывозят и выбрасывают в лесах в пригородах. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Оккупанты терроризируют жителей Луганской области (фото из открытых источников)

По словам уполномоченной, оккупанты пытаются ограничить людям доступ к социальным сетям и украинским СМИ, в то же время создают свои фейковые информационные ресурсы.

"Оккупанты начали блокировать социальные сети, в частности Фейсбук, и украинские Интернет-сайты. Захватчики имеют целью помешать местным жителям читать и анализировать новости, публикуемые в Украине и независимых СМИ. Альтернативой кафиры делают СМИ России и "республиканские", называя их "достоверными источниками и выгодной информацией",- говорится в сообщении.

Кроме этого, военные России ради развлечения издеваются над мирными жителями, избивают их и терроризируют.

"Растут темпы физического террора рашистов — они похищают местных жителей и ради развлечения бьют, подвергают пыткам, калечат, вывозят и выбрасывают в лесах в пригородах. Террор и жестокое обращение с мирными жителями на оккупированных территориях — это военное преступление трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, также нарушения норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны",- сообщила Денисова.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российские кафиры планируют заблокировать доступ к социальным сетям в Херсонской области.







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