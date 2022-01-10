Боевой дух инвесторов еврозоны укрепился: какую динамику демонстрирует экономика

Боевой дух инвесторов в еврозоне вырос в январе, поскольку не ожидается, что экономическая динамика замедлится, несмотря на новые штаммы вируса и рост количества случаев заражения коронавирусными инфекциями. Такие результаты показал опрос в понедельник, 10 января. Об этом сообщает Reuters.

Бизнесмен в финансово-деловом районе Ла-Дефанс - Reuters

Индекс Sentix для еврозоны вырос до 14,9 с 13,5 в прошлом месяце. Согласно опросу Reuters, аналитики в среднем ожидали, что январские показатели будут составлять 12,0.

Индекс текущей ситуации вырос до 16,3 в январе с 13,3, что было первым повышением с сентября.

Индекс ожиданий немного упал до 13,5 с 13,8.

Управляющий директор Sentix Патрик Хасси заявил, что ожидания стабилизируются примерно на уровне предыдущего месяца из-за продолжающегося влияния узких мест предложения и высоких показателей инфляции.

Sentix провел опрос 1163 инвесторов с 6 по 8 января.

Как сообщали ранее "Комментарии", в украинский стартап по изготовлению роботов-сортировщиков инвестировали 5 миллионов долларов. В 2021 году Deus Robots выпустил 40 роботов, план на следующий год – 1000 машин. Роботов-сортировщиков Deus Robots в 2018 году придумал украинский программист Павел Пикулин. В их разработку он привлек 500 тысяч долларов инвестиций и 1 миллион долларов выложил из собственного кармана. В настоящее время его разработка помогает сортировать отправки на "Новой почте".

Также "Комментарии" писали, что "Метинвест" занял первое место у топ-50 лучших компаний Украины по версии журнала "Власть и деньги". В рейтинге лучших компаний Украины победителя выбирали среди 273 лидеров украинского бизнеса.

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