Более 218 млн грн для бюджета: АРМА раскрыла, на чем заработало государство в 2026 году

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Кравцев Сергей
Более 218 млн. грн. поступило в государственный бюджет Украины в 2026 году благодаря управлению арестованными активами, переданными в АРМА. При этом более 102,5 млн. грн. государство получило непосредственно от реализации такого имущества за первые семь месяцев года. Об этом Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами сообщило в ответе на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".
Деньги. Фото: из открытых источников
По данным АРМА, на начало августа 2026 года общая сумма поступлений в государственный бюджет от переданных агентству в управление арестованных активов составила 218 455 177,08 грн.
Отдельно агентство сообщило о результатах реализации активов. За семь месяцев 2026 года от их продаж в бюджет поступило 102 593 945,15 грн с учетом таможенных платежей.
Наибольшее поступление обеспечило продажа движимого имущества – 343 железнодорожных вагонов разных типов российского происхождения. Их реализовали за 93,5 млн. грн.
Таким образом, именно железнодорожные вагоны обеспечили львиную долю средств, полученных государством от продажи арестованных активов в течение указанного периода. Их реализация принесла около 91% всех поступлений от продажи имущества за семь месяцев.
В то же время, цифры АРМА показывают, что продажа – не единственный способ наполнения бюджета за счет арестованных активов. Значительная часть формируется благодаря управлению имуществом, которое агентство получает после ареста в рамках уголовных производств.
При этом приведенные АРМА суммы касаются состояния на август 2026 года, поэтому итоговый показатель за весь год может быть больше.
Фактически один из наиболее показательных результатов года – превращение оказавшихся под арестом активов российского происхождения в реальные бюджетные поступления.
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