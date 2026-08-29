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Понад 218 млн грн для бюджету: АРМА розкрила, на чому заробила держава у 2026 році

Найбільший результат дала не нерухомість і не гроші на рахунках: рекордні 93,5 млн грн принесли 343 залізничні вагони російського походження

29 серпня 2026, 18:21
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Кравцев Сергей

Понад 218 млн грн надійшло до державного бюджету України у 2026 році завдяки управлінню арештованими активами, переданими в АРМА. При цьому понад 102,5 млн грн держава отримала безпосередньо від реалізації такого майна за перші сім місяців року. Про це Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами повідомило у відповіді на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Понад 218 млн грн для бюджету: АРМА розкрила, на чому заробила держава у 2026 році

Гроші. Фото: із відкритих джерел

За даними АРМА, станом на початок серпня 2026 року загальна сума надходжень до державного бюджету від переданих агентству в управління арештованих активів становила 218 455 177,08 грн.

Окремо агентство повідомило про результати реалізації активів. За сім місяців 2026 року від їх продажу до бюджету надійшло 102 593 945,15 грн з урахуванням митних платежів.

Найбільше надходження забезпечив продаж рухомого майна – 343 залізничних вагонів різних типів російського походження. Їх реалізували за 93,5 млн грн.

Таким чином, саме залізничні вагони забезпечили левову частку коштів, отриманих державою від продажу арештованих активів упродовж зазначеного періоду. Їхня реалізація принесла близько 91% від усіх надходжень від продажу майна за сім місяців.

Водночас цифри АРМА показують, що продаж – не єдиний спосіб наповнення бюджету за рахунок арештованих активів. Значна частина коштів формується завдяки управлінню майном, яке агентство отримує після арешту в межах кримінальних проваджень.

При цьому наведені АРМА суми стосуються стану на серпень 2026 року, тому підсумковий показник за весь рік може бути більшим.

Фактично один із найбільш показових результатів року – перетворення активів російського походження, які опинилися під арештом, на реальні бюджетні надходження.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія б’є туди, де болить кожному: що насправді стоїть за атаками на українські склади.




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