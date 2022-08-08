Большая приватизация на старте: плюсы и минусы – к чему уже сейчас подталкивают Украину



















С 1 сентября в Украине стартует, анонсированная президентом и правительством, большая приватизация. Не рискованно ли во время войны открывать большую приватизацию и, тем более, на тех условиях, которые предложены законом? Есть ли смысл таким путем пытаться наполнить бюджет, когда большие инвесторы и бизнесмены могут диктовать государству Украина свои условия и правила, ведь в нашей стране война. Не слишком ли большой риск остаться без объектов, без рабочих мест, без ничего. Или все же есть смысл сейчас, пока еще не поздно, попытаться продать инвесторам те объекты, которые, находясь в государственной собственности, просто рушатся и становятся убыточными? На этот счет своим мнение во время дискуссии "Инвестиции в Украину во время войны: готовы ли инвесторы финансировать экономику военного времени" на платформе "Комментарии" высказались эксперты.

Приватизация. Фото: из открытых источников

Мы должны немного подождать и закончить войну, и только тогда заниматься приватизацией

Народный депутат "Слуги народа", член Комитета по вопросам налоговой, таможенной политики и финансов Евгений Петруняк считает, что, мягко говоря рискованно в тех условиях, которые есть сейчас открывать большую приватизацию. Тем более на тех условиях, которые предложены законом.

"Задачей приватизации есть не столько получение дополнительных финансов в бюджет, сколько создание новых рабочих мест привлечение инвестиций и в дальнейшем это есть уплата налогов и наполнение бюджета. Если мы, к примеру, продали какой-то один объект, то это не есть экономические обоснованным ни для бюджета, ни для интересов государства. Из-за этого, по состоянию на сегодня, все иностранные инвесторы и, по большому счёту, наши люди, которые имеют деньги и могут в рамках большой приватизации рассматривать покупку того или иного объекта, понимают, что наше государство находится в таких условиях, когда они могут диктовать свои условия и правила", – отметил нардеп.

Он добавляет, соответственно, если мы открываем рынок для таких недобросовестных интересов, то мы рискуем остаться ни с чем.

Евгений Петруняк напомнил, что мы в своей истории уже могли видеть такие ситуации, когда большие, даже откровенно вражеские корпорации Российской Федерации скупали в Украине огромные объекты.

"Тот же самый Львовский автобусный завод. Был куплен российской компанией. Россияне купили этот завод и сразу закрыли. Для чего? Для того, чтобы убрать конкуренцию, а купить наше предприятие для россиян – копейки. Такие деньги абсолютно никакой погоды не делают, но они убрали конкурента. Они ударили по нашей экономике. Поэтому говорю, что я не был сторонником, я не голосовал за этот законопроект. Я считаю, что сегодня мы должны немного подождать и закончить войну и уже только тогда заниматься приватизацией, запускать малую и большую приватизацию действительно как средство для инвестиций в нашу экономику", – резюмировал нардеп.

Нельзя откладывать реформирование Украины на потом

Учредитель наблюдательного совета EFI GROUP, соучредитель украинского института будущего Игорь Лиски немного по другому смотрит на ситуации относительно большой приватизации во время войны.

"Я сам из Луганска. Для многих полномасштабная война началась 24 февраля, но для меня она началась 8 лет назад, когда я всё там оставил и начал всё с нуля. И я скажу, возможно, немного циничную речь, но давайте на минутку представим себе, что война не закончится в этом году и не закончится она в следующем году и ближайшие пять лет она тоже будет продолжаться, а возможно и семь или восемь лет… А мы всё будем ждать победы, чтобы начать большую приватизацию", – отметил эксперт.

Игорь Лиски отмечает, если мы сейчас не начнём реформировать Украину, если мы именно сейчас не будем думать, как строить новые предприятия, если мы уже сейчас не будем думать, как делать из неэффективных предприятий эффективные, то ничем хорошим это для нас не закончится.

"Можно сказать, что с тысяч предприятий, которые мы собираемся приватизировать только одно есть неубыточным – это ОГХК "Титан". Я могу поспорить, что в следующем году государство и это предприятие угробит", – отметил Лиски.



По его мнению, главная победа сейчас в тылу, выдержит ли Украина экономически, сможем ли мы закупать дизель для наших танков, сможем ли мы покупать снаряды, сможем ли мы платить в конце концов зарплату нашим военным.

"Один месяц мы не заплатим зарплату военным и всё… Яркий пример, мы долго боролись за порты в Бердянске, Херсоне, говорили, что их не нужно приватизировать и вот вопрос, что мы сейчас делаем, когда их захватили и, что сейчас ждать, если мы их никогда не возвратим", – подытожил эксперт.

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