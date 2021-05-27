Большая приватизация в Украине: какие предприятия продадут на аукционах

В Украине до конца года выставят на продажу семь крупных государственных предприятий для пополнения госбюджета на миллиарды гривен. Об этом во время форума UkraineInvest Talks в Днепре заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент "Комментариев".



"ОГХК". Фото из открытых источников

В Украине в этом году приняли закон о "Большой приватизации", напомнил премьер.

"Фонд госимущества работает. Малая приватизация полностью происходила и продолжается в этом году. Большая приватизация — семь объектов. Это облэнерго. Это завод "Большевик", "НПЗ", "ОГХК" — "Объединенная горно-химическая компания". Они подлежат приватизации в этом году. Документы подготовлены. Все будет происходить через электронные аукционы в интернете", — рассказал Шмыгаль.

В качестве успешного примера он привел продажу отеля "Днепр" в центре Киева. Госпредприятие приватизировали и продали в прошлом году на аукционе за 1,1 млрд гривен. В онлайн-торгах участвовали 29 компаний.

В украинском правительстве прогнозируют, что приватизация крупных госпредприятий в этом году пополнит госбюджет более чем на 12 млрд гривен. Ранее Шмыгаль информировал, что стартовая цена "ОГХК" во время приватизации составит 3,7 млрд гривен. Предприятием уже заинтересовались более 10 компаний. По словам главы Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко, именно эта компания будет первой выставлена на продажу в рамках большой приватизации. Провести торги планируют в июне.

Неделю назад в пресс-службе "ОГХК" заявили, что приватизация компании — на грани срыва из фейковых новостей. В предприятии опровергли информацию, что якобы поставляют ильменитовый концентрат через порт Кавказ на оккупированные территории Украины.

В прошлом году "Объединенная горно-химическая компания" под крылом Фонда госимущества Украины попала в скандал. Снижение чистого дохода компании на 22%, постоянные смены руководителей, судебная тяжба — лишь краткий список проблем "ОГХК". "Комментарии" разбирались в сути проблемы.

Напомним, среди стратегических активов Украины, которые не будут продавать ни в коем случае, — "Нафтогаз Украины", "Укрзализныця", "Энергоатом", "Укрпочта", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и "Южмаш".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о многомиллионных кредитах "Укрзализныци" ("УЗ") и планах по стабилизации финансового состояния стратегического предприятия. Из-за ситуации в "УЗ" был уволен глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий. На его должность назначили главу "Укравтодора" Александра Кубракова.

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