ФГИУ и скандалы: как не приватизировать титан

Начиная с весны, одним из самых лакомых для приватизации государственных предприятий стало АО "Объединенная горно-химическая компания". Вместо подготовки к приватизации, о которой было заявлено год назад, Фонд государственного имущества Украины никак не может определиться с вопросом – какому управлению отдать предпочтение, и увольняет оттуда отечественных и иностранных менеджеров, обвиняя их в коррупции.



Как ковался титан

АО "Объединенная горно-химическая компания", занимающееся производством и продажей таких ликвидных на мировом рынке металлов как титан, рутил, цирконий и другие, в своем нынешнем виде возникло в 2014-м году. Еще в 2004-м Вольногорский горно-металлургический (ГМК) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Днепропетровской и Житомирской областях в виде целостных имущественных комплексов были переданы в аренду на пять лет ЧАО "Крымский титан" Дмитрия Фирташа. После судебных тяжб, начатых при правительстве Юлии Тимошенко, аренда была продлена до 2014-го года.

Акции Дмитрия Фирташа после Евромайдана упали, и 5 сентября договор аренды предприятий был расторгнут. Как пояснил тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк, с прибыли предприятий в 1 млрд грн. государство получало аренду в сумме лишь 100 млн грн, тем более, что само ЧАО олигарха оказалось в оккупированном Крыму. После этого предприятия были переданы в управление Министерству экономического развития и торговли Украины, а оно передало его для ведения хозяйственной деятельности АО "Объединенная горно-химическая компания".

Казалось бы, изменение пошло на пользу госбюджету. Уже спустя год первый заместитель гендиректора ОГХК Александр Гладушко в интервью рассказал об увеличении платежей в бюджеты до 170 млн грн только за первое полугодие 2015-го года. Однако вскоре выяснилось, что все обстоит не так радужно.

Уже в 2015-м руководитель ОГХК Руслан Журило привлек к себе внимание СМИ "традиционными" для украинского менеджмента вещами: передачей выгодных подрядов и сбытом продукции предприятия "дружественным" фирмам. По данным журналистов речь шла о коммерческих структурах, близких к олигарху Игорю Коломойскому и экс-народному депутату Украины Николаю Мартыненко. Именно с последним гендиректора госпредприятия связывали чаще всего.

Впрочем, сам Руслан Журило также человек незаурядный – до попадания в ОГХК трудился на Восточном ГОКе и стал фигурантом нескольких уголовных дел. Этим он в разговоре с журналистами почти бравировал, считая данный факт чуть ли не политическим преследованием, благо происходило все это до 2014-го года.





Одно из тех дел — о покупке оборудования через фирму-прокладку, совладельцем которой был Журило — закончилось даже обвинительным заключением. Поэтому Руслан уехал в США, где работал в строительной компании.

В 2014-м году Журило стал генеральным директором ОГХК. И снова за ним потянулся шлейф скандалов, в числе которых, по версии следствия, незаконная добыча на двух месторождениях и сомнительные фирмы-посредники вроде ООО "Имекс минералс" с уставным фондом в 1000 гривен и осуществляющая перевозки руды для ГОКов.

Отдельно журналистов интересовала австрийская компания Bollwerk Finanzierungs, скупавшая до 90% ильменитовой руды и перепродававшая ее конечным потребителям. Данную компанию как раз связывали с экс-нардепом Николаем Мартыненко, что сам глава ОГКХ всячески опровергал. В конце концов, после заявления министра экономики Айвараса Абромавичуса, НАБУ занялась сотрудничеством ГП с австрийцами, но и в 2016-м году эта практика продолжалась.

Будем приватизировать

Дело Николая Мартыненко, связанное с хищением на Восточном ГОКе в 2017-м году стало самым громким для молодого на тот момент Антикоррупционного бюро Украины. Еще раньше НАБУ был задержан и. о. председателя правления ОГХК Руслан Журило, которому инкриминировали хищение бюджетных средств в сумме порядка 300 млн грн.

В марте после снижения залога со 100 до 12 млн грн Руслан Журило вышел на свободу. Но с 27 февраля и. о. председателя правления ОГХК был назначен его первый заместитель Александр Гладушко, который, как ни удивительно, не был затронут НАБУ в связи с делом Журило, хотя двое замов прежнего руководителя были задержаны.

Хотя в СМИ то и дело циркулировали разговоры о принадлежности Александра Гладушко к "команде Мартыненко", никаких скандалов на предприятии до весны 2020-го года не вспыхивало. Более того, за время управления ОГХК Александром Гладушко дела предприятия процветали. Во всяком случае, руководитель отчитывался об успехах в виде инвестиций в оборудование более 1 млрд грн и постоянном перечислении рекордных платежей в госбюджет. Например, в 2017-м году предприятие заплатило 332, 6 млн грн. дивидендов и 875,7 млн грн. налогов и обязательных платежей.

Хотя финансовая отчетность в целом подтверждала слова руководства – с 2,442 млрд грн в 2016-м году доход предприятия вырос до 3,535 млрд грн по итогам 2019 года.

Стали все чаще говорить о приватизации предприятия, и руководство ОГХК не уставало подогревать эти разговоры, утверждая, что приватизация позволит только улучшить работу.

Явно с целью организовать будущую приватизацию, в октябре 2019-го ОГХК была передана из Министерства экономического развития и торговли в управление Фонда государственного имущества Украины, чья деятельность вызвала новые вопросы.

Как работает ФГИУ: вместо приватизации – скандал

Сразу же после переподчинения компании на предприятии начался аудит для будущей приватизации. Для этого глава ОГХК отчитался, что поручил всем профильным специалистам тщательно и оперативно подготовить необходимую информацию для аудита перед приватизационным конкурсом.

На этом фоне абсолютной неожиданностью стало решение ФГИУ, которое в конце января 2020-го года попросту сняло Александра Гладушко с поста и. о. председателя правления ОГХК. На его место назначили некоего Михаила Макарова, чья фамилия и данные совпадают с данными Михаила Александровича Макарова — помощника народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Но все только начиналось. В марте Гладушко лишился поста первого заместителя председателя правления компании, а его место занял иностранный менеджер Питер Дэвис.

17 апреля Фонд государственного имущества Украины заявил о попытке рейдерского захвата ОГХК, осуществляемого бывшим менеджментом. В свою очередь, у Александра Гладушко назвали случившееся "визитом к коллективу с целью поставить в известность о судебном решении".

Действительно, одновременно с Александром Гладушко приказом ФГИУ 19 марта из ОГКХ были уволены два заместителя председателя правления и еще три лица. В тот же день ФГИУ назначил на освободившиеся места новых назначенцев. В ответ уволенные управленцы подали иск в Хозяйственный суд Киева с требованием отменить приказ ФГИУ. 16 апреля суд постановил приостановить действие приказа ФГИУ от 19 марта.

После этого Александр Гладушко посчитал себя законным руководителем ОГХК, а в интернете появились два сайта предприятия, позиционирующих себя как "официальные". Причем на одном из них все публикации были посвящены критике деятельности Питера Дэвиса, который в мае стал и. о. председателя правления компании.

Все лето на сайте, подконтрольном Александру Гладушко, выкладывались обвинения Питера Дэвиса в "прокручивании схем" по выводу средств предприятия, а выгодополучателями назывались Российская Федерация и днепропетровский бизнесмен Виталий Кучук, работающий на рынке титана.

Также в СМИ появились сообщения о поставке продукции предприятия в оккупированный Крым компании "Крымский титан" Дмитрия Фирташа. Но его на предприятии и в ФГИУ назвали "фейком", пояснив, что ильменитовый концентрат с Иршанского ГОК, о котором шла речь в сообщении, был реализован немецкому контрагенту, выполнившему все обязательства перед ОГХК.

Появление же новости сам Питер Дэвис связал с желанием дестабилизировать работу предприятия и помешать его приватизации.

Именно приватизация, очевидно, была главной задачей ФГИУ и назначенного ею иностранного менеджера. И, судя по всему, в Фонде госимущества ждали от продажи ОГХК многого. Так, его глава Дмитрий Сенниченко, комментируя попытку рейдерского захвата 17 апреля, заявил, что на предприятие претендует "16 потенциальных покупателей — известных компаний со всего мира", правда, так и не уточнил каких именно.

Нечего было добавить и самому Дэвису, который в интервью "РБК-Украина" обвинил олигархов в желании помешать ему навести порядок на предприятии. Он заявил и о том, что отчеты компаний, проводивших аудит на ОГХК в рамках подготовки к приватизации готовы, однако посоветовал спросить о них у заказчика аудита – ФГИУ.

Плохому Фонду менеджеры мешают

Казалось бы, Фонд государственного имущества полностью поддерживает действия своего иностранного менеджера, и даже похвастался тем, что тот "спас" для государства 80 млн грн, заблокировав вывоз без оплаты 20-ти тысяч тонн ильменитового концентрата из Одесского морского порта.

Тем более неожиданным стало сообщение на сайте ФГИУ от 2 октября о том, что Питер Дэвис был уволен с поста и. о. председателя правления ОГХК за "нарушение условий трудового контракта и возможное нанесение вреда государству" (или, проще говоря — по подозрению в коррупции).

"В сентябре Дэвис принял единоличное решение возобновить продажу продукции Вольногорского горно-металлургического комбината (входит в структуру ОГХК) компаниям, которые подконтрольны старому менеджменту ОГХК, отстраненному в начале текущего года из-за неэффективного управления и коррупции. Одновременно с этим Дэвис приказал остановить отгрузку продукции компаниям, которые являются добросовестными опытными участниками рынка и сотрудничают с ОГХК на условиях предоплаты по более высоким ценам, до выгрузки загруженных контейнеров. “Указанные участники рынка обеспечивают ежемесячную покупку продукции ОГХК на сумму в несколько миллионов долларов", — выложил главную претензию к иностранному топ-менеджеру ФГИУ.

Но нельзя сказать, чтобы для этого совсем не было оснований.

Так, 23 сентября ОГКХ заключает договор "по оказанию дополнительных услуг при добыче полезных ископаемых". Проще говоря, по перевозке руды на 26,52 млн грн. с уже упомянутым выше ООО "Имекс минералс" - одной из четырех фирм, через которые, как писали СМИ, Николай Мартыненко выводил средства из ГП "Смолы", ГП "Восточный ГОК" и ПАО "Объединенная горно-химическая компания". По данным сайта "Наши гроши" подозрительным является и контракт на 4,62 млн грн, заключенный при Дэвисе с ООО "Атоминвестстрой", которое связывают с находящимся под следствием в деле о хищении 300 млн грн с ОГХК его бывшим руководителем Русланом Журило.

Да и критика Питера Дэвиса, ранее регулярно появлявшаяся на сайте предприятия, контролируемом Александром Гладушко, после 14 августа прекратилась.

Как угробить успешную компанию – просто отдать ФГИУ

Вызывают удивление действия Фонда государственного имущества. Каким образом предприятие, наращиваемое объемы производства, к руководству которого в лице Александра Гладушко не было претензий три года (с февраля 2017-го по февраль 2020-го) стало рассадником коррупции?

Начиная с февраля, на ОГХК меняется уже третий руководитель. В мае по собственному желанию с поста председателя правления компании ушел Михаил Макаров, официально "проболевший" все три месяца своего пребывания на посту.

Недавно бывший незаменимым для ФГИУ сотрудником Питер Дэвис, теперь, фактически, обвиняется в коррупции и "предательстве" своих работодателей. Александр Гладушко, получив постановление об отмене собственного увольнения в октябре, готовится к очередным заседаниям Хозяйственного суда о незаконности собственного увольнения и еще группы экс-сотрудников ОГХК. И можно ожидать, что очередное судебное решение внесет еще большую сумятицу в работу предприятия. Пока что Объединенная горно-химическая компания лишь потеряла контроль над собственным сайтом и страницей в соцсетях. Но следующие потери могут оказаться более солидными.

Впрочем, суды – дело пусть и близкого, но будущего. А вот то, что уже есть сегодня в "активе" ФГИУ — так это ухудшение финансового состояния компании. Так, согласно отчетам, ОГКХ за первое полугодие 2020-го года реализовала продукции на 1,549 млрд грн против 1,992 млрд грн показателей за первое полугодие 2019-го. Интересно, что в первом полугодии 2018-го компания заработала 1,509 млрд грн, то есть управление компанией ФГИУ отбросило ее на два года назад.

Снижение чистого дохода компании на 22%, скандалы, смена за 9 месяцев трех руководителей, судебная тяжба о незаконном увольнении с одним из экс-руководителей – таков краткий результат года деятельности Фонда госимущества на ОГХК. Вряд ли это все подстегнет иностранных, да и внутренних, инвесторов приватизировать предприятие, которое всего лишь год назад считалось одним из самых лакомых.

Напомним, ранее "Комментарии" разбирались в нововведениях Налогового кодекса, которые правительство намерено внедрить с целью наполнения бюджета.



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