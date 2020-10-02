«Атипичная экономическая политика»: как правительство планирует наполнять бюджет

На рассмотрении в Верховной Раде находится проект закона №4101 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (НК) и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. В правительстве не скрывают, что основная цель изменений в НК – наполнение бюджета. Авторы документа даже приводят конкретные цифры: реализация норм законопроекта позволит увеличить поступления в государственный бюджет на 2,7 млрд грн, а в местные бюджеты – на 0,5 млрд грн. Да, казну нужно заполнять, и с этим не поспоришь. Но действительно ли адекватные способы выбрал Кабмин, который и является инициатором документа? В этом вопросе "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.

Отмена моратория: эффект отрицательный

Целью законопроекта, как говорится в пояснительной записке к документу, является улучшение условий ведения бизнеса в Украине с одновременным ростом показателей Украины в международных рейтингах. Достигать этих целей авторы планируют разными способами, а проблемой, которая требует немедленного решения, называют мораторий на проверки бизнеса. Авторы законопроекта всерьез обеспокоены тем, что мораторий слишком затянулся и "значительная на часть субъектов хозяйствования, имеющих риски неуплаты налогов, остаются непроверенными".

Между тем экономисты напоминают: во всем мире вообще и в Украине в частности разворачивается затяжной кризис, а это не самое лучшее время, чтобы "закручивать гайки".

Экономист Алексей Кущ считает данную инициативу очередной демонстрацией "атипичной экономической политики", уничтожающей украинскую экономику. По его словам, мы по традиции выступаем "белой вороной": в то время, как в период кризиса страны одна за другой облегчают жизнь бизнесу, Украина все делает с точностью до наоборот.

"Судя по всему, закрывать дыру в бюджете планируют за счет малого и среднего бизнеса, – отметил в беседе с "Комментариями" аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер. – Повышение минималки и ЕСВ, отмена моратория, а после выборов, может, и новые налоги придумают. Буквально на днях состоялся протест предпринимателей против обязательного использования фискальных аппаратов, которые существенно усложняют ведение документооборота для малого бизнеса. Штрафы даже за самые небольшие ошибки велики, в результате приходится тратиться на услуги специалистов. Все это мотивирует бизнес уходить в тень, так что, если эти изменения и принесут какой-то эффект, то скорее отрицательный, нежели положительный".

Раскрытие банковской тайны: слепое копирование

Еще один достаточно дискуссионный момент, озвученный в законопроекте, касается раскрытия банковской тайны.

"Отсутствие у контролирующих органов актуальной информации о состоянии счетов должника, открытых в банках, движении средств на таких счетах, остатках средств на таких счетах, наличии банковского сейфа и т.д. исключает выполнение от имени и в пользу государства решений судов о взыскании средств со счетов плательщика в банках в счет погашения налогового долга, – говорится в пояснительной записке к документу. – Поэтому, с целью предотвращения затягивания банками исполнения законного требования о взыскании со счетов должников сумм налогового долга, предлагается обязать банки раскрывать банковскую тайну по требованию контролирующего органа".

Сергей Родлер не считает, что досудебный доступ надзорных органов к банковским счетам – это хорошая идея.

"Если сейчас владельцы счетов хоть как-то защищены от злоупотреблений со стороны "силовиков", так как для доступа к информации требуются весомые доказательства вины подозреваемого, то после принятия законопроекта люди окажутся открытыми к чиновничьему произволу, – предполагает эксперт. – Конечно, подобный доступ позволит более эффективно пополнять бюджет, но цена, которую придется заплатить рядовым украинцам, слишком велика. Кроме того, принятия этого закона приведет к тому, что граждане снова начнут переходить на наличные".

Говоря о любви наших чиновников сравнивать Украину с развитыми странами, эксперты советуют все же сравнивать подобное с подобным.

"В отличие от западных финансовых систем, которые накопили такие объемы ликвидности, что деньги клиентов им уже не нужны, украинским банкам ликвидность очень нужна, – говорит Алексей Кущ. – И пусть вас не обманывает избыточная ликвидность украинской банковской системы на 150 млрд грн – это лишь иллюзия, возникшая из-за того, что банки никого не кредитуют. Но как только кредитование возобновится, избыточная ликвидность исчезнет за несколько месяцев".

Кроме того, продолжает эксперт, на западе решена проблема теневой экономики: в развитых странах она составляет не более 10-15% и приходится на нелегальные бизнесы – торговлю оружием, наркотиками, людьми. А все что законно – все легально. В Украине же в тени работает половина экономики, включая и легальные виды бизнеса. И они не выйдут из тени до тех пор, пока не прекратится слепое копирование западных стандартов.

И все-таки автомобиль – это роскошь

Есть в законопроекте и неприятный сюрприз для автовладельцев. Документ предлагает снизить порог среднерыночной стоимости легковых автомобилей, которые являются объектом налогообложения транспортным налогом с 375 до 200 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года.

То есть, если данная норма будет принята, "роскошным" (то есть подлежащим налогообложению) будет считаться автомобиль стоимостью чуть более 35 тыс. долларов.

"Понимают ли наши чиновники, что авто за 40 тысяч долларов – это не элитное авто, это всего лишь нормальная, безопасная, адекватная машина, вообще без всякой роскоши, – прокомментировал эту норму на своей странице в соцсети директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко. – Что там можно облагать налогом на роскошь – сиденья из кожзама, малолитражный двигатель, или что? Это не "Бентли" за 200 тысяч баксов! И что лучше, чтобы в итоге человек с 40 тыс. долларов в кармане пошел в салон и купил новое экологичное адекватное авто, заплатил налоги и не загрязнял воздух, или оставил эти деньги в кармане, не заплатив в бюджет ни копейки? Это не говоря о том, что изначально он уже заплатил на эту сумму единый социальный взнос, налог на доход, военный сбор и прочие державные поборы. Что дальше? Обложить налогом тех, кто ест больше 2 раз в день? Отличная логика! Подсказываю, господа чиновники: трешка в панельке Киева стоит около 80 тыс. долларов. Тогда и всех владельцев такой "элитной недвижимости" нужно обложить налогом в 50 тыс. грн в год (квартира в два раза дороже авто – значит, в два раза больше налог). В селе же жители не могут позволить себе квартиру за 80 тысяч долларов, вот и будут голосовать за депутатов, которые поставят на место "зажравшихся" киевлян!".

Экологический налог: инструмент для наказания

Резервы для наполнения бюджета нашлись и в сфере экологии. Оказывается, в Украине на сегодня действует самая низка ставка экологического налога за выброс углекислого газа. Авторы документа предлагают приблизить эту ставку к минимальной ставке в странах ЕС, например, как в Польше – 1 евро за тонну.

"Изменениями в Налоговый кодекс и в другие законы предлагается в части экологического налога повысить с 1 января 2021 года ставку экологического налога за выбросы углекислого газа с 10,00 грн/тонну до 30 грн/тонну и предусмотреть поэтапное повышение ставки до уровня 30 грн/тонну в 2024 году (ежегодное повышение на 5 грн/тонну), – говорится в законопроекте. – Ставки экологического налога за сброс загрязняющих веществ в водные объекты 1 января 2021 года увеличить в 2 раза и предусмотреть их повышение в 10 раз в 2029 году (постепенно)".

По словам Алексея Куща, если на западе экологическое налогообложение является инструментом поддержки, то у нас это инструмент наказания. Например, в то время как в Европе выписанный штраф предприятие может потратить на замену фильтров, установку систем очистки и т.д., у нас экологический налог не преследует цель улучшить экологию, его задача – выбивать деньги из бизнеса.

Наши чиновники и политики – это "эпигоны", которые не понимают сути явления, а просто слепо пытаются копировать формы, продолжает эксперт. Например, сейчас в Европе идет волна зеленой рыночной экономики. Зеленая экономика хороша для постиндустриальных стран и обществ, которые уже выполнили все экономические и социальные задачи, и теперь могут позаботиться об экологии. Но развитые страны хотят решить экологические проблемы за счет деиндустриализации развивающихся стран, для которых это будет смертельно.

"Да, экологию нужно защищать, но для таких стран как Украина необходим период с очень гибкими экологическими требованиями, – рассуждает Кущ. – Если же мы продолжим позволять себе вешать на уши "зеленую лапшу", у нас вообще закроются последние заводы. Китай 30 лет даже слышать не хотел о сокращениях выбросов, долгое время считаясь основным загрязнителем планеты. И только сейчас, достигнув определенных стандартов развития, он присоединяется к экологическим проектам. Если Украина решит стать "экологически чистой" прямо сейчас, то люди будут умирать не от грязного воздуха, а от нищеты. В Африке есть целый ряд экологически чистых стран, где нет никакой промышленности, как и нет качественной медицины, образования. Люди там дышат чистым воздухом, но умирают от болезней, отсутствия профилактики, низкого качества медицины и низкого уровня жизни".

В целом экономисты считают, что авторы документа со своими инициативами перемудрили. И, по мнению Алексея Куща, вместо того, чтобы предпринять простые и понятные шаги – ввести налог на прибыль для нерезидентов, скупивших ОВГЗ, прогрессивную шкалу налогообложения зарплат, реальный налог на роскошь на яхты, предметы искусства, элитную недвижимость и т.д, правительство в очередной раз пытается выдавить из уже "мертвой коровы" еще хотя бы литр молока.

Напомним, ранее журналисты портала "Комментарии" вместе с экономистами разбирались, так ли страшна бюджетная дыра Украины и за счет чего ее будут "латать".

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